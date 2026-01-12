Moreno esgrime la "dignidad de la autonomía" andaluza para pedir una financiación "con transparencia y respeto" a CCAA

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, este lunes en Madrid - JUNTA DE ANDALUCÍA

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha esgrimido este lunes la "dignidad de la autonomía" andaluza de primera para reclamar que el nuevo modelo de financiación autonómica se negocie con "transparencia" y con respeto a todas las comunidades.

Durante su intervención, en Madrid, en la presentación de la Fundación Andalucía 27, Moreno ha señalado que "la dignidad de nuestra autonomía de primera es una clave para España también y nos obliga también a levantar la voz cuando se negocia nuestro futuro a nuestras espaldas".

"Cualquier modelo de financiación para las comunidades autónomas se debe negociar con transparencia y con respeto a los territorios, a las personas y a las instituciones que dignamente intentamos representarlas", ha expresado el presidente andaluz.

Aunque aún queda "mucho por hacer", según el presidente, Andalucía ya "no se conforma, no se resigna y no se calla, porque ya no es menos que nadie y porque podemos decir con orgullo que estamos entre las 12 economías regionales de Europa".

Ha indicado que Andalucía está dispuesta a hacer de España un mejor país "desde el sur", rompiendo ese límite y "eje norte-sur que siempre nos ha aterrado y nos ha diferenciado". "Somos conscientes los andaluces de que tenemos un papel histórico para España y para Europa; somos capaces cuando nos lo creemos, nos alineamos y soñamos en grande de conseguir metas que parecían imposibles", ha dicho.

Moreno ha expresado que es un presidente "orgulloso" de su tierra y de lo que los andaluces están haciendo. "Son ellos y ellas con su esfuerzo, con sus sueños y con sus anhelos los que están haciendo que yo pueda venir aquí a deciros que hay cosas que yo creía que nunca iban a pasar en Andalucía y que hoy están pasando", ha señalado el presidente de la Junta.

Ha planteado quién nos iba a decir "que íbamos a ser la segunda comunidad con más empresas activas de toda España, superando incluso a la Comunidad de Madrid; que íbamos a ser capaces de gastar 17.000 millones de euros en inversión industrial en tan solo tres años, o que íbamos a aprobar siete presupuestos sin problemas, sin atascos, sin líos". Ha señalado además que Andalucía lleva "55 meses consecutivos creando empleo, de los cuales 35 meses liderando en términos absolutos la creación de empleo en España".

Ha manifestado que a veces echa de menos que todo lo que se hace desde Andalucía, desde la "máxima lealtad a este proyecto común y compartido tan maravilloso que es España", no se nos devuelva "también en términos de gratitud, de nombre, de proyección y de futuro".

Ha manifestado que la Fundación Andalucía 27 es una "gran contribución al futuro de Andalucía, sin lugar a dudas": "Un nuevo impulso a lo que nuestra tierra tiene que decir y que ya está diciendo en todos y cada uno de los ámbitos, desde la cultura a la energía, desde la empresa a la acción social, y desde las instituciones a la calle".

"Yo también tengo que decir que el Gobierno de Andalucía nada tiene que ver, hasta ahora no nos han pedido un euro, con lo cual me gusta mucho esta iniciativa porque nace de la sociedad civil y que siga la sociedad civil, porque eso, sin duda alguna, será bonito para no depender de nadie y ser libre", según ha señalado.

El acto ha contado con la asistencia del presidente del Senado, Pedro Rollán, y de varios consejeros del Gobierno andaluz, así como de la presidenta de la fundación de la CEOE, Fátima Báñez, de la bailaora Sara Baras, de la deportista Carolina Marín y del cantaor José Mercé, entre otros.