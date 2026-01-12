Andalucía urge a Hacienda datos y niega ser la mejor financiada con una reforma que "amplía la brecha" con Cataluña

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía y portavoz del Gobierno, Carolina España, interviene en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. A 12 de diciembre de - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), ha tachado este lunes de "falacia" que Andalucía sea la comunidad más beneficiada de la reforma de financiación autonómica que ha planteado el Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero, al que ha afeado falta de transparencia en relación a esta iniciativa que, según ha advertido, no resuelve el problema de "infrafinanciación" de Andalucía y, de hecho, "amplía la brecha" que la separa de Cataluña.

Son ideas que la portavoz de la Junta ha trasladado en la rueda de prensa posterior a la primera reunión semanal del año 2026 del Consejo de Gobierno andaluz, en la que Carolina España ha expuesto las "primeras consideraciones" que llevará la Junta de Andalucía a la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) convocada para este miércoles, 14 de enero, para abordar la propuesta de reforma de financiación presentada el pasado viernes por María Jesús Montero.

La consejera de Hacienda ha incidido en criticar que el Gobierno haya presentado esta propuesta "sin ningún tipo de diálogo previo con las distintas comunidades autónomas ni con las fuerzas parlamentarias", después de "casi ocho años de parálisis", y habiéndolo "cocinado previamente y a escondidas con el líder de Esquerra Republicana" de Cataluña (ERC), Oriol Junqueras, formación que "está apoyando" al presidente de la Generalitat, el socialista, Salvador Illa, que "necesita aprobar Presupuestos" en su comunidad, donde los tienen "prorrogados desde el año 2023".

Tras criticar que el Gobierno y ERC "llevan trabajando desde junio a escondidas" para esta propuesta de reforma, y con "un señor que está inhabilitado por sentencia firme del Tribunal Supremo para cargo público" por su papel en el 'procés' independentista catalán, la consejera ha sostenido que un pacto entre Junqueras y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no puede ser "para beneficiar los intereses generales de España".

"Siempre que los socialistas pactan con los independentistas, quien pierde es Andalucía y España", ha sentenciado la consejera de Hacienda, quien también ha cargado contra María Jesús Montero, a quien ha afeado que "se acuerda de su tierra, de Andalucía, cuando vienen las elecciones, porque en ocho años de gobierno" como ministra de Hacienda "no han hecho nada para compensar la infrafinanciación de Andalucía".

Así, la consejera ha criticado que el Gobierno no ha creado el "fondo transitorio de compensación para Andalucía" que le ha venido reclamando la Junta por la "infrafinanciación" que deriva de la aplicación del actual modelo, por el que recibe "1.500 millones de euros por debajo de la media" de las comunidades al año.

"TUFO ELECTORAL"

Aludiendo a la condición de candidata a la Junta de María Jesús Montero en los comicios andaluces previstos para este año, Carolina España ha sostenido que el modelo presentado por Hacienda "huele a propaganda electoral, tiene tufo electoral", y ha criticado que la administración andaluza solo ha recibido "algunos folios dando las explicaciones generales" de esta reforma, "lo que la ministra contó en la rueda de prensa" del pasado viernes, pero no tiene "los datos, la fórmula, las tripas del modelo".

En todo caso, y a falta de esos datos, desde el Gobierno andaluz perciben que el modelo que ha planteado Hacienda "no resuelve el problema de la infrafinanciación de Andalucía", además de que "quiere limitar y atacar la autonomía fiscal de las comunidades autónomas" que, como Andalucía, ha aplicado "rebajas fiscales desde que Juanma Moreno llegó a la presidencia" de la Junta en el año 2019, ha agregado.

UNA "FALACIA" QUE ANDALUCÍA SEA LA "MÁS BENEFICIADA"

Respecto al mensaje de que Andalucía es "la comunidad autónoma más beneficiada" porque es la que más recibe de dinero adicional respecto al actual modelo, la consejera ha replicado que es una "falacia", y ha argumentado que "Andalucía siempre tiene que recibir más", porque es "la comunidad autónoma más poblada", así como ha rechazado que se quiera compensar a la región "con un Fondo de Compensación Interterritorial que no sabemos cómo vamos a quedar".

Frente a ello, desde la Junta reclaman que Andalucía se sitúe "en la media" de la financiación que reciben las comunidades "pero dentro del sistema", así como exigen al Gobierno que exponga los datos "en términos de población ajustada", y entonces se verá que "no sólo se mantienen los agravios que existen con el actual modelo, sino que se incrementan", de forma que "la brecha entre Andalucía y Cataluña se amplía" con una reforma que es "un traje hecho" a medida "para el independentismo catalán" que "no vale a Andalucía", según ha abundado.

Carolina España ha criticado también que, como consejera de Hacienda en 2018, María Jesús Montero estaba "en contra de la bilateralidad, de la ordinalidad y del 'status quo'" en la reforma de la financiación autonómica, y "ahora plantea" todo eso en su modelo, y se ha preguntado si es que entonces la ministra y líder del PSOE-A "está defendiendo al independentismo".

La consejera ha subrayado que "la mayoría del Parlamento andaluz" rechaza la ordinalidad, el "darle más recursos a los más ricos", y ha censurado que ese principio "está en el modelo" que ha presentado el Ministerio de Hacienda "sólo para Cataluña".

Así las cosas, la portavoz de la Junta ha concluido sentenciando que el nuevo modelo "es cierto" que plantea "más recursos para todos" los territorios, pero "no es un modelo más justo", sino que "perpetúa las diferencias y consolida las desigualdades", y "donde hay un ganador neto que es el independentismo catalán", con el que "ha sido diseñado", por lo que "seguramente será un modelo con trampa", ha augurado Carolina España, que ha concluido cuestionando por qué el Ministerio no ha enviado la "documentación" que reclama la Junta "si el modelo es tan bueno como dice el Gobierno".