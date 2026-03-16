Inma Nieto lamenta el resultado de IU en Castilla y León pero no lo ve "equiparable" al que logrará Maíllo en Andalucía

Archivo - La portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, en rueda de prensa en el Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto (IU), ha lamentado este lunes el resultado obtenido por la candidatura con la que concurría Izquierda Unida en las elecciones celebradas este pasado domingo en Castilla y León, que no ha logrado ningún escaño de procurador, si bien ha descartado que pueda ser "equiparable" al que consiga la coalición que liderará Antonio Maíllo en las próximas elecciones andaluzas, previstas para esta primavera.

Así lo ha sostenido Inma Nieto en una atención a medios en Almería, y a preguntas de los periodistas sobre el resultado de las referidas elecciones en Castilla y León, a las que IU concurrió en coalición con Sumar y Verdes Equo, con Podemos por separado.

La portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, que además fue quien encabezó la candidatura de dicha coalición en las elecciones andaluzas de junio de 2022, ha sostenido que los resultados que "se van dando en las comunidades autónomas" no tienen "una proyección" en otras, porque, "por fortuna, nuestro sistema está fuertemente descentralizado", según ha valorado.

En esa línea, Inma Nieto ha señalado que "el ecosistema político de Andalucía tiene una entidad, una envergadura, y la izquierda tiene una raigambre en Andalucía que no se parece al de otras comunidades autónomas, y desde luego que queda muy lejos de la de Castilla y León, con 40 años de gobierno de la derecha".

Así, ha defendido que, en Andalucía, "la izquierda tiene propuesta política, una coalición sólida y una candidatura liderada por Antonio Maíllo --coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta--, que es una referencia inequívoca, no sólo para los sectores de izquierda, sino para toda la gente que quiere una gestión solvente, sobria y decente de los recursos públicos", ha añadido.

De este modo, la representante de IU ha lamentado "mucho el resultado de los compañeros" de partido en Castilla y León, pero ha insistido en defender que "no es equiparable en modo alguno al escenario que se va a dar en Andalucía", según ha zanjado.