Moreno recibe este jueves a Vivas en San Telmo, dos meses después del inicio de la crisis migratoria

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (d) y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (i) durante la reunión con la Confederación de Empresarios de Ceuta. - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press - Archivo

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, recibe este jueves en el Palacio de San Telmo al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, cuando se cumplen dos meses de la entrada masiva de personas migrantes a la ciudad autónoma procedentes de Marruecos. Un encuentro que va a servir como una muestra más del compromiso de la comunidad con la ciudad autónoma tras una primera visita de Moreno a Ceuta el pasado mes de agosto.

Moreno dará la bienvenida a las 9,55 horas a la delegación oficial encabezada por el presidente de Ceuta en la puerta del Paseo de Roma. Posteriormente, mantendrán una reunión y comparecerán ante los medios sobre las 10,30 horas en el Salón de los Espejos de San Telmo.

"Ceuta y Melilla son una extensión de Andalucía. La sensación que nosotros tenemos es de humillación y de frustración y tengo que decir de tristeza, como si una parte de nuestra tierra haya sido tomada sin que haya ningún tipo de reacción razonable, sensata, organizada, efectiva, por parte del Gobierno de España", señalaba Moreno este martes tras el anuncio de la visita.

En esta línea, el presidente del ejecutivo andaluz remarcaba su apoyo a Ceuta "hasta la normalidad". "Vamos a seguir al lado de nuestros compatriotas, de nuestros amigos, de nuestros hermanos ceutíes y vamos a seguir trabajando hasta la normalidad", subrayaba.

Fruto del último encuentro entre ambos mandatarios autonómicos, Andalucía se comprometió a "asumir los costes que haya que asumir" para promocionar a Ceuta en el ámbito turístico y empresarial. Asimismo, impulsaran un servicio de acompañamiento a las empresas andaluzas interesadas en desarrollar sus iniciativas en la Ciudad autónoma y desarrollarán el programa, que ya está dando sus primeros pasos, entre la Universidad de Granada, la Junta de Andalucía y Ceuta que tenga por objeto la innovación, la economía del conocimiento y la Inteligencia Artificial (IA).

Moreno, como vicepresidente del Comité de las Regiones, se comprometió además a llevar al organismo europeo la situación de la ciudad autónoma.

En este marco, cabe mencionar que el Real Betis Balompié y la AD Ceuta FC han acordado aplazar el encuentro amistoso previsto para este jueves 1 de octubre en la capital andaluza. Los equipos han planteado la posibilidad de acercarlo de forma más directa a la ciudadanía ceutí y potenciar su carácter benéfico.