El temporal deja 9.770 incidencias en Andalucía, con derrumbes parciales de casas en las provincias de Cádiz y Jaén

Crecida del Guadalquivir a su paso por Córdoba. - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El fuerte temporal de lluvias y viento que azota a Andalucía desde el pasado 27 de enero, primero con la borrasca Leonardo y este sábado con la entrada de una nueva borrasca, de nombre Marta, deja hasta el momento un total de 9.770 incidencias en la región, con derrumbes parciales de casas en las provincias de Cádiz y Jaén ocurridos en las últimas horas, sin que hayan causado daños personales, según datos facilitados por la Junta de Andalucía.

El operativo de emergencia del Plan ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (Peri) sigue trabajando intensamente en todos los puntos de la comunidad afectados por las inundaciones, deslizamientos y afectaciones a las infraestructuras que está dejando el paso del río atmosférico en Andalucía.

Al respecto, el comité de operaciones de dicho plan se ha reunido, a primera hora de la mañana de este sábado para evaluar y coordinar las actuaciones previstas en la jornada que se siguen concentrando en la atención a los desalojados, la comunicación y garantización de las necesidades básicas en las zonas aisladas, la vigilancia de los cauces y la respuesta ante emergencias.

De ese total de emergencias coordinadas como consecuencia del enjambre de borrascas, 1.992 se han producido en la provincia de Cádiz; le sigue Jaén (1.745), Sevilla (1.666), Granada (1.360), Málaga (995), Córdoba (893), Almería (676) y Huelva (425). En este sentido, esta noche ha transcurrido sin incidencias graves en Andalucía. Las salas del centro coordinador ha gestionado 21 avisos durante la madrugada: seis en Cádiz y otros seis en Granada, tres en Jaén y Sevilla, dos en Málaga y uno en Huelva.

Durante la mañana, la cifra de atenciones ha ido en ascenso en todas las provincias y el número de emergencias atendidas, contabilizadas hasta las 13,00 horas de este sábado, es de 144. Entre las incidencias gestionadas se encuentra un derrumbe parcial de una casa en Sorihuela del Guadalimar (Jaén) cuyo morador ha sido realojado con familiares; el derrumbe ha causado daños a dos viviendas y al cableado de la luz.

Además, se ha cortado el Puente de la Señorita en Camas (Sevilla) y ha cedido los muros de una vivienda en la calle Margarita de Ubrique. En Cenes de la Vega (Granada), se ha cortado el acceso al río Genil ya que la zona está totalmente anegada.

Por su parte, los bomberos han informado del derrumbe de un talud en la margen del río en la zona de la calle Callao en Arcos de la Frontera (Cádiz). En Benalauría (Málaga), la Guardia Civil ha informado de la caída de un muro.

SITUACIÓN DE LAS CARRETERAS

Entre las novedades que afectan al tráfico por carretera en Andalucía, se ha habilitado un carril en la A-372 (desde el kilómetro 29 al 35) para que los vecinos de Benamahoma puedan salir de su localidad para asuntos como avituallamiento en tramos horarios controlados. A las 13,00 horas, la Dirección General de Tráfico tenía 182 afectadas de las que 133 presentan corte total.

La carretera A-372 ha quedado abierta al tráfico a la altura de la presa de Arcos de la Frontera después de los intensos trabajos que se han llevado a cabo estos días y que se van a prolongar. Esta carretera es la principal vía de entrada y salida de toda la Sierra de Cádiz y el Santiscal.

Permanecen cerrados los puertos de Ayamonte y Sevilla, mientras que el de Huelva tiene restricciones severas. También está cerrado el Puerto Bahía de Cádiz con excepciones (embarcaciones con práctico). El puerto de Algeciras también ha cerrado. El puerto de Tánger Tanger ha cerrado el tráfico de buques por lo que es previsible la paralización y acumulación de camiones en Algeciras.

DESPLIEGUES DIARIOS PARA SEGUIR PRESTANDO ASISTENCIA

Los servicios de emergencia, Protección Civil y sanitarios del 061, junto a los servicios de urgencia de atención primaria (SUAP) están realizando despliegues diarios para vertebrar la continuidad asistencial en todas las zonas afectadas e incomunicadas.

En Andalucía siguen desalojadas más de 11.000 personas, con más de 8.000 personas en Cádiz, pero también hay evacuados en Málaga, Córdoba, Jaén, Sevilla, Granada y Huelva. Las últimas, en Vejer de la Frontera (Cádiz), en la Avenida de Los Remedios, donde se ha desalojado una docena de viviendas tras producirse un desprendimiento de tierra; otras tres personas han sido evacuadas en Zagra (Granada) tras caer una piedra sobre una vivienda.

En las últimas horas, también se ha procedido a nuevos desalojos en Granada, donde el número de evacuados de sus hogares es ya de 388. En esta provincia a los desalojos de Dúdar, se sumaron también 26 vecinos de la urbanización Aguas Blancas. En Montefrío se ha desalojado también a cinco con un total de 12 personas. La borrasca Marta está dejando lluvias persistentes en la provincia de Sevilla, donde hasta 76 personas siguen desalojadas en Écija.

En estos momentos se está llevando a cabo el desalojo progresivo y ordenado de 40 mayores de una residencia de ancianos en Tocina, que serán realojados en casa de familiares y otros centros del entorno. Hasta el lugar se ha desplazado el delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez, para seguir de primera mano las actuaciones.

En Málaga, la cifra de desalojados es de 586. En la población de Secadero se ha establecido un dispositivo de emergencia formado por efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, Cruz Roja, voluntarios de Protección Civil y Bomberos del Consorcio, que permanecerán en el lugar por si volvieran a quedar incomunicados para garantizar la atención de todos los vecinos.

La Guardia Civil ha dispuesto también el pueblo un helicóptero. En esta localidad se ha habilitado un albergue provisional en el gimnasio del colegio con un centenar de camas por si tuviera que ser utilizado, en Ronda preocupa la situación de la carretera A-374, vía utilizada por los servicios de emergencia, por un socavón de seis metros en el kilómetro 0.

CAUDAL DE PRESAS Y RÍOS

En las últimas horas se están llevando a cabo desembalses en distintas presas, la mayoría en la provincia de Cádiz. La presa de los Hurones, al 87,95% de su capacidad, está aliviando y desembalsa al Guadalcacín que está al 80,39% y cada vez tiene menos margen. Además, hay que tener en cuenta que el Trasvase Guadiaro-Majaceite podría continuar incrementando las aportaciones a ese mismo embalse durante varias semanas más.

La presa de Bornos ha logrado un resguardo del 12,7% y actualmente desembalsa por desagües de fondo un caudal entre 600 650m3 /sg. El objetivo es alcanzar un resguardo mínimo del 15% antes de la llegada de Marta. En el sistema Barbate, también en Cádiz, desembalsan Almodóvar y Barbate y el río Alamo está al nivel amarillo, estable.

La dirección del Plan sigue muy de cerca toda esta evolución hidrológica tanto desde el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), ubicado en la sala de EMA 112, así como en los seis Puestos de Mando Avanzados (PMA) desplegados en El Palmar en Sevilla, la capital cordobesa, Serranía de Ronda y Casares en Málaga, así como en Jerez y San Roque en Cádiz.

A petición de la Junta de Andalucía, investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) con un equipo técnico multidisciplinar, compuesto por diez arquitectos, once hidrogeólogos y personal del Grupo de Emergencias de Andalucía, trabaja desde este viernes en la inspección y estudio de zonas. Los equipos van a visitar el casco urbano de Grazalema para inspeccionar su estado; así como Jimera de Líbar, Gaucín, Benamahoma y Puerto Serrano.