Desalojan unas 60 viviendas de San Martín del Tesorillo (Cádiz) por riesgo de inundación ante crecida de los ríos

Imagen de la localidad gaditana de San Martín del Tesorillo y su entorno próximo inundado tras el paso de la borrasca Leonardo. A 5 de febrero de 2026, en Jimena de la Frontera, Cádiz (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

SAN MARTÍN DEL TESORILLO (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo (Cádiz) ha comenzado el desalojo preventivo de todos los vecinos que se encuentren en zonas inundables, alrededor de unas 60 viviendas próximas al río Guadiaro, que se encuentra en estos momentos en alerta naranja a un nivel de 4,11 metros, y al Hozgarganta, en amarillo a 2,78 metros.

En torno a las 16,00 horas de este sábado han comenzado los efectivos de la Guardia Civil a ordenar estos desalojos, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, detallando que en la zona de Montenegral Alto "solo deberán evacuar aquellas personas con problemas de movilidad, personas mayores o situaciones especiales".

Además, para quienes tengan que abandonar sus casas y no puedan desplazarse, el Ayuntamiento les ha recomendado que soliciten ayuda y serán los equipos de seguridad los que se encargarán del traslado.

En cuanto a los vecinos que pueden desplazarse por sus propios medios, estos deben dirigirse al Colegio Los Almendros de Secadero (Málaga), donde Cruz Roja ha habilitado un albergue de emergencia con 200 camas y todos los recursos necesarios para su atención.

A pesar de la alerta, se ha hecho un llamamiento a la calma, apuntando que "es una medida preventiva y ahora mismo la situación está controlada y vigilada".