Bruselas.- Agenda Informativa de Europa Press para mañana martes, 30 de septiembre (y 2)

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para el martes 30 de septiembre en Europa Press agrupada en las secciones de Economía-Laboral, Sociedad, Salud y Cultura:

ECONOMÍA-LABORAL

-- 09.00 horas: En Madrid, el director general de Funcas, Carlos Ocaña, ofrece una conferencia en un nuevo Desayuno de Trabajo CEDE bajo el título 'Coyunturas y perspectivas: claves para entender la economía española y global'. En el Hotel The Palace (Plaza de las Cortes, 7).

NOTA: También se retransmitirá por streaming.

-- 09.30 horas: En Bruselas, EFPA Europa presenta el estudio 'Salud Financiera de los ciudadanos en la UE'. En la Renaissance Brussels Hotel (Rue du Parnasse, 19).

NOTA: También habrá streaming.

-- 10.00 horas: En Madrid, ICEX España Exportación e Inversiones y Amazon presentan 'Impulsa', una iniciativa diseñada para potenciar la expansión internacional de las pymes españolas a través del comercio 'online' en las oficinas de Amazon (P.º de la Castellana, 259 A).

-- 11.00 horas: En Madrid, TEDI, líder europeo en retail no alimentario, dará a conocer su nuevo concepto de tienda, y su director general en España, Fernando Strubing Gomes, compartirá la visión de expansión de la compañía y sus planes de futuro en España en la tienda piloto de TEDI en Alcobendas (Centro Comercial La Vega, Av. Olímpica 9, Madrid).

-- 11.30 horas: En Madrid, CaixaBank Research presenta el Informe Sectorial Agroalimentario en el stand de CaixaBank (7C21) en el salón Fruit Attraction Madrid en Ifema (Av. del Partenón, 5).

-- 12.00 horas: En Madrid, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, inaugura Fruit Attraction 2025, la feria internacional del sector de frutas y hortalizas que celebra este año su XVII edición en Ifema Madrid. Tras la inauguración, atenderá a los medios en el espacio Factoría Chef (Pabellón 7) que se podrá seguir a través del apartado emisiones en directo, de la web (Av. del Partenón, 5).

-- 16.00 horas: En Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, clausura el acto de colocación de la primera piedra de las obras del desarrollo urbanístico Retamar de la Huerta en Alcorcón; asisten la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

SOCIEDAD

-- 09.00 horas: En Madrid, la Reina Letizia preside la V edición de los 'Premios Retina ECO' organizados por Prisa y hace entrega de unos galardones. Participa la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen. Real Teatro de Retiro (Plaza de Daoíz y Velarde, 4).

-- 10.00 horas: En Madrid, presentación de la parte del I Barómetro EducAcción: Percepción del Sistema Educativo en España 2025. En el Campus UAM 280 (Paseo de la Castellana, 280).

-- 10.30 horas: En Madrid, la Reina preside la entrega de la quinta edición de los 'Premios Retina Eco'. Real Teatro de Retiro. (Plaza Daoíz y Velarde).

-- 10.55 horas: En Madrid, celebración de la Comisión Permanente de la CEE. Convocatoria de "mudo" para los medios gráficos interesados al comenzar la reunión (C/ Añastro, 1).

-- 12.00 horas: En Madrid, fundación Anesvad y Microteatro Por Dinero presentan la XII edición de "Microteatro por los demás", para sensibilizar y movilizar a la sociedad en torno a temas de salud global y derechos humanos (C/ de Loreto y Chicote, 9).

-- 12.30 horas: En Madrid, el ministro de Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, inaugura el acto por el X Aniversario de la Agenda 2030. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, interviene en el acto conmemorativo. Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 (P.º del Prado, 18).

NOTA: Previamente (12.20 horas), Bustinduy atiende a los medios.

-- 16.30 horas: En Madrid, la Universidad Francisco de Vitoria (UFV) y la Fundación Vaticana Joseph Ratzinger/Benedicto XVI celebran la ceremonia de entrega de la VII edición de los Premios Razón Abierta. En la Casina Pío IV, Pontificia Academia de las Ciencias, Ciudad del Vaticano y por Streaming en directo: https://www.youtube.com/live/0Q_uHl7GkT4.

-- 18.30 horas: En Madrid, CEDRO participa en el coloquio "Escribir y sus circunstancias" sobre los retos de la escritura en tiempos de IA. En la Biblioteca Nacional de España (Paseo de Recoletos, 20-22).

-- 19.00 horas: En Madrid, presentación de la undécima edición del informe "Indicadores comentados del sistema educativo español" actualizado a 2025, de Fundación Europea de Sociedad y Educación y Fundación Ramón Areces (C/ Vitrubio, 5).

SALUD

-- 09.30 horas: En Madrid, continúa el VI Observatorio de la Sanidad, bajo el título 'Una nueva forma de entender la salud', organizado por 'El Español' e Invertia. En la Universidad Camilo José Cela Sede Almagro (C/ Almagro, 5).

NOTA: Para seguirlo por streaming: https://www.elespanol.com/eventos/2025/observatorio-de-la-sa... .

-- 10.30 horas: En Madrid, rueda de prensa de la Asociación Española de Pediatría (AEP) sobre las medidas para afrontar los nuevos desafíos a los que se enfrenta la infancia y adolescencia. En la Academia AEP (C/ de Fernando el Católico, 63).

NOTA: Para seguirlo por streaming: https://us02web.zoom.us/j/86525560395 .

-- 12.00 horas: En Madrid, jornada 'Políticas con perspectiva de paciente. Avances y retos en Oncohematología', organizada por la Agrupación Española de Entidades de Lucha contra la Leucemia y Enfermedades de la Sangre (AELCLÉS). En el Congreso de los Diputados (Cra de S. Jerónimo, s/n).

-- 12.00 horas: En Madrid, sesión formativa 'Conociendo la hemofilia', organizada por FEDHEMO, con la colaboración de Novo Nordisk, donde se presentarán datos sobre el impacto de esta enfermedad en la calidad de vida de los pacientes. En el hotel Only You (C/ de Barquillo, 21).

CULTURA

-- 11.00 horas: En Madrid, el Teatro Real presenta la ópera en concierto 'Iris', de Pietro Mascagni. Al término de la rueda de prensa, Joan Matabosch hará entrega de los Premios del Teatro Real a Ermonela Jaho, intérprete de 'Iris', y a Maria Agresta, Desdémona en 'Otello', de Verdi (Entrada por la Calle Felipe V).

-- 11.00 horas: En Madrid, presentación de la exposición 'Disney: The Exhibition - 100 años de magia' en la Fundación Canal (C/ Mateo Inurria, 2).

-- 12.00 horas: En Madrid, presentación de la 63 edición del Festival Internacional de Cine de Gijón en la Academia de Cine (C/ Zurbano, 3).

-- 12.30 horas: En Madrid, Ifema Madrid y la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) presentan la LIBER 2025, Feria Internacional del Libro, que se celebrará del 7 al 9 de octubre de 2025 con Chile como País Invitado de Honor. En la Sala de Prensa de IFEMA MADRID (Av. del Partenón, 5).

-- 14.00 horas: En Madrid, almuerzo de prensa con el autor Antonio Mercero (Carmen Mola) por su novela 'Está lloviendo y te quiero'. En Sagardi - Casa Vasca (C. de Jovellanos, 3).

-- 18.30 horas: En Madrid, la presidenta de CEDRO, Carme Riera, participa en la mesa redonda 'La vida del escritor en tiempos de IA: ¿Qué nos dice el Libro Blanco Escribir y traducir en tiempos de IA de ACE'. En la Biblioteca Nacional de España (Pº de Recoletos, 20-22).

-- 19.30 horas: En Madrid, la Fundación SGAE y la Academia de AAEE acogen un homenaje a Ana Diosdado en el décimo aniversario de su muerte. En la sala Berlanga de Madrid (C/ Andrés Mellado, 53) .