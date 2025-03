Bruselas.- Agenda Informativa de Europa Press para mañana miércoles, 12 de marzo (2)

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para el miércoles 12 de marzo

-- 08.30 horas: En Bruselas, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, asiste a la reunión inaugural de la iniciativa 'Coalition of the Willing'; a las 09.30 horas, participa en la sesión plenaria del Consejo de Competitividad de la Unión Europea (COMPET).

NOTA: A su llegada (09.15 h.), atiende a los medios de comunicación.

-- 09.00 horas: En Madrid, Finresp organiza su Encuentro Anual 2025 con la presencia del presidente de la EBA, José Manuel Campa, la vicepresidenta de la CNMV, Paloma Marín, vicepresidenta de la CNMV; el presidente del ICO, Manuel Illueca; el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar; el consejero delegado de Sabadell, César González-Bueno, entre otros. El Beatriz Madrid (C. de José Ortega y Gasset, 29).

-- 09.30 horas: En Madrid, Arval España invita al Arval Media Day, en el que presentan sus resultados de 2024 y hablan de sus planes de futuro, con su director general, Miguel Cabaça. En el Hotel Urso (Calle de Mejía Lequerica, 8).

-- 09.30 horas: En Madrid, presentación del Libro Blanco Growth Capital LKS Next en el Palacio de la Bolsa de Madrid. Plaza de La Lealtad, 1.

-- 10.30 horas: En Madrid, el presidente de Engel & Völkers para Iberia y Sudamérica, Juan-Galo Macià, presenta el 'Informe del mercado inmobiliario de España y Andorra 2024-25', con la intervención del profesor Gonzalo Bernardos. (Calle Génova, 27, 5ª planta).

-- 10.30 horas: En Madrid, el Consejo General de Economistas de España organiza una jornada titulada 'El panorama geoestratégico actual y su incidencia en la economía española'. Sede del Consejo General de Economistas de España (C/Nicasio Gallego, 8).

Nota: Se podrá seguir 'online' a través de Zoom. .

-- 11.00 horas: SIX, matriz de BME, presenta sus resultados anuales en una conferencia telemática.

-- 12.00 horas: En Madrid, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, mantiene una reunión con el chef del Restaurante Lera, en Castroverde de Campos (Zamora) y alcalde de cocineros rurales, Luis Alberto Lera. Sede del Ministerio.

-- 13.00 horas: La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, mantiene una reunión, por videoconferencia, con el comisario de Cohesión y Reformas de la Unión Europea, Raffaele Fitto. .

-- 14.00 horas: En Madrid, Freshfields organiza una mesa redonda de medios para abordar las tendencias globales de fusiones y adquisiciones en una economía incierta. En las oficinas de la entidad (Paseo de la Castellana, 95, planta 27).

-- 17.00 horas: En Madrid, Cepyme presenta su informe sobre la situación de la pyme en el cuarto trimestre. En la misma, participarán el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva; el director de Economía y Políticas Sectoriales de la Confederación, Francisco Vidal y del autor del estudio, Diego Barceló. Sede de Cepyme (Diego de León 50).