Bruselas.- (AMP)Hoteles y agencias de viajes reclaman al Gobierno eliminar la normativa de protección de datos de viajeros

Archivo - Las banderas de la Unión Europea ondean frente al edificio Berlaymont en Bruselas, sede de la Comisión Europea. - Alicia Windzio/dpa - Archivo

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sector turístico, a través de las patronales de agencias de viajes y de los hoteles, ha pedido eliminar la normativa de protección de datos de viajeros del Real Decreto 933/2021 tras la apertura, por parte de la Comisión Europea, de un procedimiento de infracción contra España por el tratamiento de datos recogidos en el registro de viajeros, al considerar que la decisión de Bruselas confirma las dudas que el sector viene trasladando desde hace tiempo por esta norma.

EL SECTOR HOTELERO RECHAZA LA NORMA

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), ha rechazado esta norma porque ha considerado que la apertura del procedimiento de infracción por parte de la Comisión Europea confirma las advertencias que el sector turístico venía realizando sobre el Real Decreto 933/2021.

La patronal hotelera ha asegurado que el expediente europeo avala sus críticas a una normativa que, a su juicio, resulta "inaplicable" y que plantea problemas de compatibilidad con el derecho europeo. Asimismo, ha reclamado la derogación inmediata del real decreto y la apertura urgente de una mesa de diálogo con todos los agentes implicados para diseñar un sistema alternativo.

Cehat ha recordado que desde 2022 ha alertado, junto a otros sectores afectados como las agencias de viajes, las empresas de alquiler de vehículos y las plataformas de intermediación, de los efectos de una norma que obliga al registro y la remisión masiva de datos de viajeros.

Entre sus principales críticas, la organización ha señalado la carga administrativa que supone para las empresas, los riesgos derivados de la custodia de grandes volúmenes de datos sensibles y la posible vulneración de los principios europeos de proporcionalidad y privacidad.

Además, ha defendido la colaboración del sector hotelero con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, aunque ha insistido en que la seguridad ciudadana debe compatibilizarse con el respeto a los derechos fundamentales y a la normativa europea de protección de datos.

El presidente de Cehat, Jorge Marichal, ha lamentado que el Ministerio del Interior haya ignorado las advertencias realizadas por el sector y ha confiado en que el procedimiento abierto por Bruselas sirva para impulsar una revisión profunda del modelo actual.

LAS AGENCIAS TAMBIÉN EXIGEN SU ELIMINACIÓN

Desde las agencias, la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) ha insistido en su petición de excluir a las agencias de viajes de la aplicación del Real Decreto 933/2021, que regula el registro de datos de viajeros, tras la apertura por parte de la Comisión Europea de un procedimiento de infracción contra España por posibles incumplimientos de la normativa comunitaria de protección de datos.

La patronal considera que la decisión de Bruselas confirma las preocupaciones que el sector turístico viene trasladando desde hace años sobre un sistema basado en la recopilación y comunicación masiva de datos personales y ha instado al Gobierno a analizar "con rigor" las objeciones planteadas por la Comisión Europea.

CEAV ha defendido la colaboración de las agencias de viajes con las autoridades en la prevención del terrorismo y la delincuencia, aunque ha reiterado sus dudas sobre la compatibilidad de algunas de las obligaciones previstas en la norma con los principios europeos de necesidad, proporcionalidad y minimización de datos.

La organización también ha criticado la cantidad de información exigida por el sistema y la obligación de conservar estos durante tres años, especialmente en el caso de los operadores que actúen como intermediarios en la contratación de servicios turísticos, por parte de la patronal aseguran que esto supone una carga burocrática poco práctica.

Asimismo, ha advertido de la "duplicidad de información" que, a su juicio, genera el actual modelo. Según la patronal, multiplicar los sujetos obligados a remitir y conservar los mismos datos no mejora necesariamente la seguridad, pero sí incrementa las cargas administrativas, los costes de cumplimiento y los riesgos asociados al tratamiento de información personal.

Aunque el procedimiento abierto por la Comisión Europea se centre en cuestiones relacionadas con la protección de datos, CEAV sostiene que también existen dudas jurídicas sobre la inclusión de las agencias de viajes y operadores turísticos en el ámbito de aplicación del real decreto.

Por esto, la confederación recuerda que la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana no menciona a las agencias de viajes ni a los operadores turísticos entre los sujetos obligados a cumplir deberes de registro documental y comunicación de datos, por lo que considera que la extensión de estas obligaciones mediante una norma reglamentaria plantea interrogantes desde el punto de vista de la seguridad jurídica y del principio de jerarquía normativa.

Por ello, CEAV insiste en que las agencias de viajes se queden fuera de la aplicación de esta normativa y confían en que el Gobierno aproveche el procedimiento abierto por Bruselas para corregir las deficiencias que se están detectando y revisar el modelo vigente.

La patronal ha defendido que la protección de la seguridad pública y la protección de datos son objetivos compatibles, aunque ha subrayado que cualquier limitación de derechos debe estar justificada, ser necesaria y respetar los límites establecidos por el Derecho de la Unión Europea.

UNAV Y FETAVE

La Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas (Fetave) y la Unión Nacional de Agencias de Viajes (UNAV) también solicitaron ayer la suspensión urgente de la aplicación del Real Decreto 933/2021 a las agencias de viajes, mostrando su preocupación por el sector y advirtiendo de que esta carga burocrática afecta negativamente al sector turístico.

Las dos organizaciones, que actualmente se encuentran en un proceso de fusión, han reclamado además que se paralice cualquier desarrollo reglamentario u orden ministerial que mantenga obligaciones directas para las agencias de viajes, así como la apertura de una mesa de trabajo con el sector para revisar el modelo actual.