Bruselas.- (Ampliación) Agenda audiovisual de Europa Press para el 5 de marzo

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

Enviamos a continuación la previsión que configura la cobertura audiovisual de Europa Press para el 5 de marzo de 2025:

1.-08.45 horas: En Bruselas, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, atiende a los medios antes de asistir al Consejo de Ministros del Interior de la Unión Europea.

2.-09.30 horas: En Sevilla, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, visita la reforma de las consultas externas del Hospital de San Lázaro y anuncia novedades en sanidad. En el hospital (avenida Dr. Fedriani, 56).

3.-11.00 horas: En Valladolid, la vicesecretaria nacional de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, acompañada de la cabeza de lista del partido por Valladolid, María Pardo, y el presidente del PP vallisoletano, Conrado Íscar atienden a los medios de comunicaciónen el centro hospitalario Benito Menni de la capital vallisoletana (Paseo Juan Carlos I 10).

4.-10.00 horas: En Madrid, Pleno de la Asamblea.

5.-12.00 horas: En Subirats (Barcelona), declaraciones de la directora de AECAVA, María del Mar Torres.

6.-12.00 horas: Jornada 8 de marzo. Día Internacional de la Mujer, a solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, clausura el acto a partir de las 13:45 horas. Sala Constitucional.

7.-14.00 horas: En Madrid, declaraciones de Luis Cortés, portavoz de Unión de Uniones.

8.-14.00 horas: En Sevilla, declaraciones del secretario general de Asaja-Sevilla, Eduardo Martín.

9.-17.00 horas: Imágenes de la Bolsa de Madrid.

10.-19.00 horas: La ministra de Defensa Margarita Robles participa en Barcelona Tribuna 'Europa, ara què?', con la asistencia de la consellera de Interior Núria Parlon (Palau Macaya. Passeig de Sant Joan 108).

