Bruselas dice que los países de la UE deben acoger a los afganos que estén bajo "amenaza inmediata"

BRUSELAS, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha pedido este miércoles a los Estados miembros de la UE que acojan a todos aquellos refugiados afganos que han huido de su país tras la llegada al poder de los talibán y se encuentren en una situación de "amenaza inmediata".

Es uno de los mensajes que la comisaria de Interior, Ylva Johansosn, ha trasladado a los responsables del ramo de los Veintisiete en la reunión por videoconferencia que han mantenido para hacer un primer análisis de las consecuencias de la victoria de los islamistas en el país asiático.

"Es importante que ayudemos a aquellos que se encuentran bajo una amenaza inmediata para que sean reubicados en los Estados miembros. Por eso he pedido a los países que intensifiquen la reubicación", ha dicho la comisaria sueca.

"Hay personas que han trabajado por los derechos civiles, hay periodistas y otros en Afganistán que ahora están amenazados y realmente deben ser reubicados con seguridad en la UE", ha afirmado la comisaria de Interior en una declaración sin preguntas tras el encuentro telemático.

En este sentido, Johansson ha asegurado que Bruselas "está preparada a ayudar en la coordinación entre Estados miembros y para conceder el apoyo financiero adicional necesario para ayudar en esta tarea".

EVITAR UNA "CRISIS MIGRATORIA"

En la misma línea, la responsable de la cartera de Interior del Ejecutivo comunitario ha subrayado que la UE debe hacer todo lo posible para "evitar una crisis migratoria" tras la llegada al poder de los talibán y eso pasa por apoyar a los países vecinos y crear "vías legales" para los demandantes de asilo.

"Tenemos que evitar que inicien viajes irregulares muy peligrosos para llegar a las fronteras europeas, no debemos esperar a que estas personas estén en nuestras fronteras, tenemos que ayudarles antes", ha defendido.

Johansson ha hecho especial hincapié en la situación de las mujeres y niñas afganas, que se encuentran en una situación "particularmente peligrosa". "Priorizar la reubicación sobre las rutas irregulares también tiene una dimensión de género", ha argumentado.

Por último, la comisaria de Interior del Ejecutivo comunitario ha enfatizado que la UE "no puede obligar" a los afganos a volver a Afganistán si no lo desean, puesto que "la situación claramente no es segura y no lo será durante un tiempo".