Bruselas no ve "motivos de preocupación" tras un posible contagio por hantavirus en Países Bajos

06 May 2026, Netherlands, Amsterdam: Medical staff in protective suits wait next to a German ambulance to receive the patients who have been evacuated from the hantavirus-hit cruise ship MV Hondius, after their arrival at Schiphol Airport in Amsterdam. Ph - Persbureau Heitink/dpa

BRUSELAS, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha asegurado este jueves que "no hay motivos de preocupación" por el momento tras conocerse el caso de una tripulante de la aerolínea neerlandesa KLM hospitalizada en Países Bajos con síntomas compatibles con hantavirus, después de haber estado en contacto con pasajeros del crucero 'MV Hondius', afectado por un brote y que se dirige a Canarias.

"Según la evidencia disponible, no hay motivos de preocupación en este momento", ha señalado la portavoz de Salud de la Comisión Europea, Eva Hrncirova, que ha insistido en que el riesgo para la población europea sigue siendo "bajo".

La portavoz ha indicado que Bruselas está siguiendo la situación "muy de cerca" y en contacto con "todas las autoridades necesarias" desde el primer día en que fue notificada de la enfermedad a bordo del buque, incluidos la OMS, los Estados miembro y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC).

En este sentido, Hrncirova ha informado de que el ECDC ya ha enviado un experto a bordo del buque para evaluar y monitorizar la situación. "Estamos haciendo todo lo necesario para no subestimar la situación y estar preparados para reaccionar en cada fase de los acontecimientos", ha afirmado.

La Comisión también ha confirmado que este jueves por la mañana se celebró una reunión con las autoridades españolas y neerlandesas, centrada principalmente en la situación sanitaria, y que esta tarde tendrá lugar otra reunión del Comité de Seguridad Sanitaria con los Estados miembro cuyos ciudadanos se encuentran a bordo del 'Hondius'.

Bruselas ha explicado que parte de los pasajeros ya se encuentra en el continente, mientras que otros siguen a bordo del buque, por lo que las autoridades europeas y nacionales están evaluando "qué hacer exactamente" y "cómo proceder" en una discusión que, según la portavoz, se está desarrollando "día a día".