Bruselas.- Principales titulares de los periódicos para el jueves 16 de abril

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "Luiz Inácio Lula da Silva: "Trump no tiene derecho a levantarse y amenazar a un país""

-- "PSOE y PP llevan la regularización de inmigrantes al centro de su batalla política"

EL MUNDO

-- "Aldama pagó un 'catering' para 5 ministros la noche que aterrizó Delcy"

-- "El Real Madrid enfila en Múnich un año en blanco"

ABC

-- "Habla la familia de la única víctima de Adamuz que sigue hospitalizada: "Va a ser largo. Raquel necesita ayuda y estamos en un limbo legal""

LA VANGUARDIA

-- "La UE lanza su sistema de control de acceso de los menores a las redes"

-- "Bruselas plantea un día de teletrabajo por la crisis de Irán"

EL PERIÓDICO

-- "Gobierno y Generalitat crearán un órgano para aeropuertos"

-- "Trump asume el riesgo de perder el voto católico por atacar al Papa"

LA RAZÓN

--"Los sindicatos entran en campaña tras recibir subvenciones récord"

--"Puente cuestiona a la Guardia Civil sobre la rotura de la vía en Adamuz"