VÍDEO: Cerdán sugiere que la negociación de la amnistía con Puigdemont precipitó su caída: "Es un antes y un después"

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán a su llegada a la Comisión de Investigación del ‘caso Koldo’, en el Senado, a 17 de diciembre de 2025, en Madrid (España). Cerdán comparece ante la comisión casi un mes después de salir de prisión, d - Eduardo Parra - Europa Press

Asegura que varias fuerzas políticas le advirtieron de que tuviera "cuidado" tras negociar con Puigdemont en Bruselas

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha asegurado este miércoles que la negociación de la amnistía con el líder de Junts, Carles Puigdemont, en Bruselas (Bélgica) supuso un "antes y un después" y ha sugerido que ese motivo precipitó su caída política y entrada en prisión, afirmando que varias organizaciones políticas le avisaron de que tuviera "cuidado". Además, ha opinado que si no hubiera sido uno de los artífices del pacto, su caso "no habría explotado" como ocurrió.

"En aquel momento ya me avisaron. No una ni dos: varias fuerzas políticas me avisaron, 'ten cuidado'. Hay un antes y un después de esa foto. Y la realidad ha sido esa", ha manifestado durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo'.

"¿Ten cuidado de qué?", le ha preguntado el senador de Junts Eduard Pujol. "Ten cuidado con lo que me podría pasar. Y hay un antes y un después desde esa foto del acuerdo de Bruselas. Bueno, más bien desde la foto que estoy sentado (con Carles Puigdemont). De hecho, tuve que llevar escolta después de aquella foto. Todo cambió después de esa foto", ha replicado el exdirigente socialista.

Cerdán también ha sido preguntado por Pujol sobre si volvería a hablar con el "catalanismo político y con el mundo abertzale", en relación a su papel en las negociaciones con EH Bildu y los partidos independentistas catalanes para lograr su apoyo en la investidura de Pedro Sánchez de 2023.

"Es una muy buena pregunta. A nivel personal yo creo que no haría nada de lo que he hecho antes. A nivel político creo que es lo que tenía que hacer", ha señalado el ex 'número tres' del PSOE, que ha lamentado el "coste" que ha "sufrido" tanto él como su "entorno" por su papel político ha sido "muy alto".

