Carlos Cuerpo presume de la gestión de fondos UE y el PP le acusa de malgastarlos en circos, plantas y puntos selfie

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 27 de mayo de 2026, en Madrid (España). El pleno centra su actividad en el control al Gobierno mediante - Eduardo Parra - Europa Press

El vicepresidente, sobre el uso de fondos para pagar pensiones: "No se han usado para pagos que no corresponden"

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha presumido este miércoles en el Congreso de la gestión que ha hecho el Gobierno de los fondos europeos, a lo que el PP ha respondido acusándole de malgastarlos en cosas que no ayudan a las familias, como financiar "circos o poner plantas".

Durante la sesión de control al Gobierno, el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha dirigido una pregunta oral al vicepresidente para reprochar que la gestión de los recursos procedentes de Europa "ha sido un fracaso", remarcando que el Gobierno ha decidido renunciar a 60.000 millones de euros de préstamos que le correspondían.

"El peor enemigo de los fondos europeos es usted", ha espetado Bravo a Cuerpo, incidiendo en que España es uno de los "peores" países en términos de ejecución de estos recursos, con apenas un 15,7% del total recibido.

Es a renglón seguido cuando Bravo ha dicho a Cuerpo que los fondos se han destinado a actividades como poner "puntos selfie" y "plantas" y financiar "el circo". Para justificar esto último, el diputado del PP ha enseñado desde su escaño un cartel de circo y ha zanjado su intervención pidiendo elecciones: "Devuelvan la palabra a los españoles y márchense ya".

ESPAÑA ENCABEZA POR OBJETIVOS CUMPLIDOS

En el turno de réplica, Carlos Cuerpo ha enfatizado que España lidera el número de hitos y objetivos cumplidos en el marco del Plan de Recuperación, 265 en total y otros 80 que están en verificación. Asimismo, ha apuntado que la IGAE ya ha certificado pagos finalizados por valor de 74.800 millones de euros y adjudicados a beneficiarios finales hay 67.000 millones.

El 40% de esos fondos, ha dicho el vicepresidente, han sido gestionados por parte de las comunidades autónomas y hay 1,5 millones de beneficiarios, de los cuales el 70% son pymes y micropymes.

Por último, en referencia al informe del Tribunal de Cuentas que detectó que el Gobierno recurrió a créditos sobrantes de los fondos europeos para pagar pensiones, el ministro se ha hecho eco de las palabras de la presidenta del organismo fiscalizador, Enriqueta Chicano, y ha aseverado que "no se han utilizado fondos europeos para pagos que no corresponden con ello".

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