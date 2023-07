La CE destaca la Ofrenda Virtual de Flores como ejemplo del los metaversos para preservar el patrimonio

ZARAGOZA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea, a través de su último informe titulado 'Mundos virtuales de próxima generación: desafíos sociales, tecnológicos, económicos y políticos para la UE', sitúa la Ofrenda Virtual de Flores de las Fiestas del Pilar como ejemplo de la "próxima generación de metaversos que ofrecerán medios de interactividad mejorada, con representaciones virtuales de figuras históricas, la participación en recreaciones de eventos significativos o incluso la simulación de experiencias en diferentes períodos temporales".

De este modo, el proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Zaragoza se sitúa como referente para explicar "el potencial de mundos virtuales a la hora de preservar y transformar el patrimonio cultural".

Este informe de la Comisión Europea busca proporcionar "una descripción general de las oportunidades que los mundos virtuales de próxima generación pueden brindar en diferentes sectores, como la educación, la salud y los servicios públicos, entre otros". Este potencial, detallan en el documento publicado, "deberá aprovecharse a la luz de los desafíos que la UE puede necesitar abordar en la dimensión social, tecnológica, económica y política".

Con todo ello, el informe de la Comisión ofrece un "primer análisis tecnoeconómico del ecosistema digital que identifica a los actores clave actuales en diferentes subdominios relacionados con los mundos virtuales".

Así, la Ofrenda Virtual de Flores del Consistorio zaragozano aparece como referencia de una "recreación virtual de una experiencia cultural en las Fiestas del Pilar de Zaragoza (España) durante la pandemia". En esta línea la Comisión Europea recuerda que la interactividad "mejora la educación y la experiencias sobre el patrimonio y la cultura, haciéndolo más atractivo y memorable para los usuarios".

"Los mundos virtuales también pueden facilitar interacciones interculturales y colaboraciones entre personas de diferentes partes del mundo, que pueden así reunirse en metaversos para compartir y celebrar su cultura y su patrimonio, fomentando la comprensión y el aprecio por otras culturas", especifican.

EL ÉXITO DE LA PLAZA DEL PILAR 3D

La Ofrenda Virtual de Flores del Pilar es un proyecto de Zaragoza Cultural desarrollado por la empresa aragonesa Imascono que, en sus tres ediciones, ha conseguido atraer a más de 330.000 usuarios y ha generado 32 millones de impactos.

Asimismo, esta festiva plaza del Pilar virtual ha recibido galardones como el Helixa Summit Award 2022 a la iniciativa sociocultural más innovadora, otorgado por la Asociación Inmersiva XR, o el Premio Comprendedor 2021 a la Mejor Campaña de Marketing, otorgado por la Fundación Empresa y Sociedad.

El proyecto virtual nació como respuesta a la cancelación de las fiestas durante 2020 con motivo de la pandemia mundial del coronavirus, permitiendo así acercar a todos los ciudadanos y al resto del mundo la tradición cultural y patrimonial de la Ofrenda de Flores del 12 de octubre. Tras la excelente acogida, el proyecto ha ido implementando mejoras año tras año.

En la última edición, se incluyeron avatares de personajes que permitían la interacción entre los usuarios conectados, generando experiencias únicas y una línea de gamificación que creaba concursos, funcionalidades ocultas y premios, incluida en alguna edición la entrega de NFTs, obras de arte virtuales únicas. En 2022 se lograron más de 60.000 accesos a la web ofrendadeflores.com y cerca de 30.000 ofrendas virtuales.

Asimismo, se recibieron visitas de todo el mundo, siendo Europa el principal, seguido por América del Norte con el 5,6% y Asia con el 2,1%. Por países, España fue el que más participantes aportó, seguido de Estados Unidos, Reino Unido y Rumanía.

El informe de la Comisión Europea Next Generation Virtual Worlds: Societal, Technological, Economic and Policy Challenges for the EU" puede consultarse a través del siguiente enlace: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC1...