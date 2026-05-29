Moreno se reúne este viernes en Rodas con el viceprimer ministro de Grecia

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene en el acto de presentación de la candidatura de Málaga a sede de la Autoridad Aduanera de la Unión Europea. A 10 de diciembre de 2025, en Bruselas (Bélgica). (Foto de archivo). - Jasper Jacobs - Europa Press - Archivo

SEVILLA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente en funciones de la Junta de Andalucía y copresidente del Comité Europeo de las Regiones (CdR), Juanma Moreno, se reunirá este viernes en Rodas (Grecia) con el viceprimer ministro del país, Kostis Hatzidakis, y con el gobernador de la Región del Egeo Meridional, Georgios Chatzimarkos, entre otras autoridades griegas, y participará en una reunión de trabajo organizada por el Grupo Parlamentario Popular Europeo (PPE).

La reunión parlamentaria incluye una sesión en torno a la cohesión, la agricultura y la dimensión territorial del próximo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea, en la que intervendrán, entre otros, Piotr Serafin, comisario europeo de Presupuesto, Lucha contra el Fraude y Administración Pública; Andrey Novakov, eurodiputado y miembro de la Comisión de Desarrollo Regional; Emil Boc, miembro del Comité de las Regiones y ponente sobre el reglamento de los Planes Nacionales y Regionales, y Radim Srsen, miembro del Comité de las Regiones y ponente sobre el Futuro del Desarrollo Rural 2028, según se recoge en una nota de la Junta de Andalucía.

Posteriormente, los participantes abordarán el futuro de la financiación europea desde la perspectiva de las regiones y las ciudades en una sesión en la que intervendrán Raffaele Fitto, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea; Georgios Aftias, miembro del Parlamento Europeo; Emma Blain, miembro del Comité Europeo de las Regiones y ponente del Programa del Mercado Único, y Pehr Granfalk, miembro del Comité Europeo de las Regiones y ponente del Fondo Europeo de Competitividad.

Juanma Moreno intervendrá en la clausura de la jornada, en la que se adoptará la Declaración de Rodas, junto a los también miembros del Comité de las Regiones Nikolaos Chardalias y Sari Rautio.

En el transcurso de la jornada, el presidente en funciones de la Junta mantendrá reuniones bilaterales con Kostis Hatzidakis, viceprimer ministro de Grecia, y con el gobernador de la Región del Egeo Meridional, Georgios Chatzimarkos, en la sede del gobierno regional, con los que abordará asuntos de interés para los territorios del Sur de Europa en el marco de la política comunitaria, según la nota.