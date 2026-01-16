Olloqui califica de "decepcionante" la exposición de Goya en Europalia: "El eje conductor es borrar su aragonesidad"

El director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, en el Salón del Trono del Palacio de la Aljafería. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, ha calificado de "decepcionante" la exposición central del festival Europalia España, que se ha celebrado en Bruselas, titulada 'Luz y Sombra. Goya y el realismo español': "Tiene un eje conductor que es borrar la aragonesidad de Goya para convertirlo exclusivamente en un pintor español que se dedica a pintar el fracaso de España".

Así lo ha expresado Olloqui este viernes en una rueda de prensa en el Palacio de la Aljafería en la que ha presentado la nueva obra invitada de la muestra 'Goya, del Museo al Palacio', un retrato de María Teresa de Vallabriga pintado por el artista de Fuendetodos en 1783.

Ha tildado de "muy tendencioso" este planteamiento de la exposición, que ha reunido más de 150 obras en un recorrido por el legado del pintor de Fuendetodos y su influencia en la modernidad, además de "muy alejado" de lo que fue el pensamiento de Goya, quien "pintó el fracaso de la Ilustración desde su expresión de la decepción, muy aragonesa, desde esa forma particular que tenemos los aragoneses de expresar nuestra ruptura entre nuestro mundo real y nuestro mundo ideal".

"Eso es lo que pintó Goya, pero no el fracaso de España, porque Goya vuelve una y otra vez ante ese fracaso de la Ilustración en la que él creyó tanto y también algunos de sus contemporáneos, a muchos de los cuales quiso y trató con cariño en sus retratos".

Por lo tanto, "ese olvido de la aragonesidad de Goya y esa tendenciosidad a la hora de retratarlo como el pintor del fracaso de España me parece una mala estrategia del Gobierno de España en relación con Aragón y con nuestro proyecto común, que es España", ha manifestado Pedro Olloqui.

BICENTENARIO DE LA MUERTE DE GOYA

En otro orden de cosas, el director general de Cultura del Gobierno de Aragón ha mostrado su preocupación por el "puntapié" que ha recibido por parte del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "el apoyo" a los actos del Bicentenario de la muerte de Francisco de Goya "con matriz aragonesa", que se conmemora en 2028, porque "lo ha considerado un proyecto con poco 'punch'".

Ha opinado que se trata de "algo insólito", dado que Goya es "la gran referencia de la Historia del arte" y un pintor "fundamental" para "entender la importancia de Aragón en el desarrollo de la idea de España, en definitiva, de la importancia de España en el mundo".

En este sentido, Olloqui ha pedido apostar por la cultura aragonesa en "los tiempos de ruido que vivimos", agregando: "La cultura aragonesa le sienta como un guante a España y Goya nos permite contar muy bien ese proyecto común, esa fe en un proyecto común que tenemos todos los aragoneses y aragonesas desde ese sistema de creencias y valores compartidos que también vivió dentro de Goya".