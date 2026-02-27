La misión del Parlamento Europeo pide más medios para rescatar migrantes en Canarias coordinados por Frontex

Archivo - Efectivos de emergencias atienden a personas en el muelle de La Restinga, en el municipio de El Pinar, a 14 de octubre de 2025, en El Hierro, Islas Canarias (España). En la embarcación viajaban unas 230 personas, en su mayoría hombres de procede - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que viajó a Canarias en septiembre del año pasado para comprobar como se gestiona la llegada de la migración irregular, ha concluido que hay que incrementar los recursos de búsqueda y salvamento en aguas de las islas bajo la coordinación y supervisión de Frontex ya que la 'ruta atlántica' es "notoriamente peligrosa".

El informe, al que ha tenido acceso Europa Press, recoge el resultado de la visita de seis eurodiputados, liderados por Bogdan Rzonca como jefe de la misión, al campamento de Las Raíces, en Tenerife, el 'Canarias 50', en Gran Canaria y un IES en Firgas (Gran Canaria).

El documento constata que Frontex no tiene "ni helicópteros, ni aviones ni embarcaciones" en Canarias y su misión pasa por realizar actividades de cribado, registro de datos biométricos y entrevistas, en cooperación con la Policía Nacional, pero "no hay recursos sobre el terreno".

El organismo ha reconocido "avances positivos" con Mauritania, Senegal y Gambia y sostiene que es "esencial" intentar desmantelar las organizaciones delictivas que están detrás de la migración irregular.

Frontex también tiene desplegado a un funcionario de enlace en Marruecos y Senegal, que además cubre Mauritania y Gambia, y tiene un proyecto en marcha en Cabo Verde, a través de satélites, para dar información a la Guardia Civil y las policías nacionales.

Su presencia en España se negocia cada año en torno a un plan operativo y está dispuesto a "ampliar su apoyo si así se le solicita", tal y como reconoció durante la visita de los eurodiputados, incluso a proporcionar recursos, pero, por el momento, "solo participa en actividades de gestión de la migración".

La misión europea también apela a mejorar las condiciones de acogida en el archipiélago ya que los centros suelen estar "desbordados" y deben garantizar unas condiciones de vida "dignas" y prestar asistencia personalizada a las mujeres, los niños y las víctimas de la trata de seres humanos, así como asistencia jurídica, lo mismo que apoyo médico a los migrantes que a menudo sufren deshidratación, agotamiento y afecciones médicas.

El informe propone también incrementar la ayuda al desarrollo, en particular en los países de origen y tránsito, luchas contra las mafias mediante el intercambio de inteligencia, la colaboración policial y el enjuiciamiento de los traficantes y reforzar el Pacto sobre Migración y Asilo para que sea verdaderamente eficaz.

Asimismo reconoce la necesidad de establecer un mecanismo de supervisión independiente para evaluar la aplicación del pacto, que los estados miembros rindan cuentas por el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del Derecho de la Unión y mejorar la recogida y el análisis de datos sobre los flujos migratorios, las solicitudes de asilo y los resultados de la integración.

El informe reconoce que es necesario un "enfoque polifacético" para hacer frente al reto migratorio que tiene la UE por delante y el caso de Canarias es un ejemplo que requiere "voluntad política, solidaridad y un compromiso con la defensa de los derechos humanos".

PROBLEMAS PARA IDENTIFICAR LA EDAD DE LOS SUPUESTOS MENORES

La delegación europea reconoce, no obstante, la "contribución" positiva de los trabajadores migrantes regulares a la economía local, como la hostelería, el turismo o la agricultura, en contraste con el "reto acuciante" de la migración irregular, y está de acuerdo en la necesidad de establecer un "enfoque equilibrado y global" para gestionar la migración regular y abordar la inmigración irregular.

El informe recoge también que "resulta difícil identificar" a los menores entre las llegadas pues las evaluaciones iniciales de la policía son a menudo "inexactas", lo que hace que a algunos se les asigne "erróneamente" a centros equivocados antes de que se confirme su edad.

De hecho, en el momento de la visita, la mitad de unos 1.500 menores no acompañados cuya edad no estaba clara fueron finalmente considerados adultos.

Aunque se reconoce también que algunos menores migrantes pueden cometer delitos, la mayoría son víctimas, sobre todo en el plano sexual o laboral, aparte de que en los centros de acogida se pueden producir peleas, insultos y agresiones sexuales.