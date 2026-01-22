La UE endurece las normas sobre detergentes con más transparencia y requisitos ambientales

Archivo - Envase de detergente - ITENE - Archivo

BRUSELAS 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Europeo ha aprobado este jueves la revisión de la normativa europea sobre el uso y la venta de detergentes, con el objetivo de reforzar la protección del medio ambiente y la salud mediante nuevas exigencias de biodegrabilidad, una mayor transparencia para los consumidores y la prohibición de las pruebas con animales.

El pleno ha dado luz verde al acuerdo alcanzado con el Consejo el pasado 10 de junio, que reemplaza un marco regulador vigente desde 2004 e incorpora, entre otras novedades, etiquetas más claras y legibles, y nuevos requisitos técnicos para los fabricantes.

De esta manera, según explica el Parlamento, los consumidores se beneficiarán de una información más accesible y completa, ya que la normativa refuerza la transparencia sobre los ingredientes, en especial en lo relativo a las fragancias alergénicas, y prevé el uso de etiquetas digitales para ofrecer datos adicionales cuando sea necesario.

Además, se creará un pasaporte digital del producto para garantizar que la información sea precisa, fiable y fácilmente consultable, sin perjudicar el cumplimiento de las normas de seguridad. En el caso de los detergentes vendidos como recambios para rellenar envases reutilizables, el texto obliga a mantener el etiquetado físico, de modo que no se limite la información al formato digital.

La reforma también introduce cambios en materia de seguridad, al exigir advertencias claras en los detergentes de uso industrial para indicar que están destinados exclusivamente a profesionales. Asimismo, los centros de toxicología de la UE tendrán acceso a información completa a través de una plataforma común para mejorar la respuesta ante accidentes, que afectan con frecuencia a menores.

La Eurocámara también exige a la Comisión que analice los efectos sobre la salud humana y el medio ambiente de las sustancias más peligrosas y estudie su eliminación progresiva. En este ámbito, los centros de toxicología de la UE tendrán acceso a información completa a través de una plataforma común para mejorar la prevención y la respuesta ante accidentes.

Además, para los productos que incorporan microorganismos vivos, el Ejecutivo comunitario también deberá desarrollar una metodología específica que permita evaluar posibles efectos adversos, como reacciones cutáneas o respiratorias, así como los riesgos derivados de la ingestión accidental.

SE VETAN LAS PRUEBAS CON ANIMALES

A iniciativa del Parlamento, la reforma incorpora la prohibición expresa de las pruebas con animales, en línea con una Iniciativa Ciudadana Europea que reunió cerca de 1,5 millones de firmas y que reclamaba el fin de este tipo de ensayos en la UE.

Desde el punto de vista medioambiental, el texto refuerza los criterios de biodegradabilidad, al establecer que, tras un periodo transitorio, los ingredientes orgánicos que superen el 10 % del contenido del producto deberán cumplir estos requisitos, con la posibilidad de revisar este umbral tras una evaluación de la Comisión.

La normativa también aborda la reducción de residuos plásticos, al exigir que las películas poliméricas que recubren la mayoría de las cápsulas y pastillas de uso doméstico sean biodegradables en un plazo de seis años. Además, la Comisión deberá analizar en los próximos dos años una posible reducción de los límites actuales de fósforo.

La aprobación del Parlamento pone fin al proceso legislativo y las nuevas normas entrarán en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, aunque su aplicación efectiva será tres años y medio más tarde.