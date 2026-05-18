UE.- Agenda Informativa de Europa Press para hoy lunes, 18 de mayo (1)

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para hoy lunes 18 de mayo en Europa Press agrupada en las secciones de Actualidad Política, Tribunales y Autonomías:

ACTUALIDAD POLÍTICA

-- En Croacia, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, viaja a la República de Croacia para participar en la Cumbre del foro de países mediterráneos de la UE.

-- 09.00 horas: La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, es entrevistada en 'La Hora de La 1', en TVE.

-- 09.00 horas: El coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, es entrevistado en 'Las Mañanas de RNE'

-- 10.00 horas: En Madrid, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, interviene en el acto conmemorativo del 10º aniversario de la Resolución 2286 del Consejo de Seguridad de La ONU sobre la protección de la misión médica. Sede del Ministerio (Pl. Marqués de Salamanca, 8). A las 18.00 horas, comparece en rueda de prensa tras reunirse con su homólogo de la República Árabe de Egipto, Badr Abdelatty. Sede del Ministerio (C/ Duque de Rivas, 1).

-- 11.00 horas: En Madrid, el secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ofrece una rueda de prensa. Sede de Podemos (C/ Francisco Villaespesa, 18).

-- 12.00 horas: En Madrid, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, preside la reunión de la Junta Directiva Nacional. Sede nacional del partido (C/ Génova, 13).

-- 12.30 horas: En Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe a la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, que le hace entrega de las Memorias del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial correspondiente a 2024. La Moncloa (Av. Puerta de Hierro, s/n).

-- 13.00 horas: En Madrid, la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, comparece en rueda de prensa.

-- 17.00 horas: En Madrid, la portavoz del Grupo Parlamentario Sumar, Verónica Barbero, interviene en el acto 'La política actual y la prevención'. Sede COIIM (C/ Javier Ferrero, 10).

-- Actividades parlamentarias del Congreso

-- 11.00 horas: Jornada '¿Androides legislando? Se abre el debate', a solicitud de la Asociación Española de Externalización de Procesos y Servicios. Sala Clara Campoamor.

-- 12.30 horas: Jornada informativa y exposición sobre Enfermedad Ocular Tiroidea, a solicitud de la Asociación Española de Pacientes con Enfermedad Ocular Tiroidea. Ampliación III Vestíbulo.

-- 15.30 horas: Comisión de Investigación sobre la gestión de la crisis derivada de la dana que tuvo lugar el 29 de octubre de 2024. Comparecencia de Miguel Polo Cebellán, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Sala Prim.

-- 15.45 horas: Reunión de mesa y portavoces de la Comisión Mixta para la Unión Europea. A las 16.00 horas, Comisión. Sala Sagasta.

-- 16.00 horas: Comisión de Investigación de la interrupción del suministro eléctrico el 28 de abril de 2025. Comparecencias: Beatriz Corredor Sierra, presidenta de Redeia, y Rocío Prieto González, directora de Energía de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Sala Cánovas.

-- 16.00 horas: Jornada 'Hacia un cribado neonatal universal y equitativo en España', a solicitud de la Asociación Más Visibles. Sala Ernest Lluch.

-- 16.00 horas: Ponencia para el análisis en el marco de la política de Seguridad Nacional del proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras iniciado por el Gobierno. Comparecen Carlos Alberto Prieto Conesa, secretario general del Sindicato Unificado de Policía; y a las 17.00 horas, Juan Antonio Segura Lucas, comisionado de Sostenibilidad de la Plataforma del Tercer Sector de Acción Social. Reunión es a puerta cerrada. Sala Lázaro Dou.

-- 16.00 horas: Comisión sobre Seguridad Vial. Comparecencia del director general de Tráfico, Pere Navarro. Sala Fraga Iribarne.

-- 16.00 horas: Comisión de Defensa. Comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, para informar sobre las decisiones adoptadas por el Gobierno ante la guerra en Oriente Próximo y la repercusión del conflicto, y sobre los aspectos tratados con las autoridades de Ucrania durante su reciente viaje a este país, entre otros asuntos. Al término, reunión de mesa y portavoces de la Comisión. Sala Constitucional.

-- 16.30 horas: Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género. Comparecen Ángeles Carmona Vergara, letrada de la Administración de Justicia del Tribunal de Instancia de Sevilla, sección violencia sobre la mujer; y Miguel Lorente, profesor de Medicina Legal y médico Forense. Sala Pérez-Llorca.

-- Actividades parlamentarias del Senado

-- 10.15 horas: Comisión de Derechos de las Familias. Reunión de mesa y portavoces. Por videoconferencia.

-- 10.30 horas: Visita del embajador de Hungría, Jorge de Habsburgo, y reunión con la presidenta de la Comisión de Asuntos Exteriores, Pilar Rojo Noguera. Sala de las Comunidades Autónomas.

-- 11.00 horas: Comisión Mixta sobre Insularidad. Reunión de mesa y portavoces.

-- 12.00 horas: Acto central y entrega de los premios con motivo de la conmemoración del Día Mundial de Internet. Sala de Europa. -- 13.00 horas: Reunión del vicepresidente primero del Senado, Javier Maroto, con el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional de la República de Azerbaiyán, Samad Seyidov; y a las 13.45 horas, de los miembros de la mesa y portavoces de la Comisión. Sala de las Comunidades Autónomas.

-- 15.00 horas: Comisión de Seguimiento y Evaluación de las Estrategias acordadas por el Senado dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Sala Manuel Giménez Abad.

-- 16.00 horas: Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible. Al término, reunión de mesa y portavoces. Sala Clara Campoamor.

TRIBUNALES

-- 10.00 horas: En San Fernando de Henares (Madrid), la Audiencia Nacional continúa el juicio sobre la presunta operación de espionaje conocida como 'Kitchen' que habría orquestado en 2013 la excúpula del Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy contra el extesorero del PP Luis Bárcenas con el objetivo de robarle información sensible sobre el partido y sus dirigentes relacionada con la investigación del 'caso Gürtel'.

AUTONOMÍAS

-- 10.30 horas: En Las Palmas de Gran Canaria, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, asiste al Encuentro SER Canarias 'Vertebración de Canarias desde los Municipios'. Hotel Santa Catalina (C/ León y Castillo, 227).

-- 11.00 horas: En Gernika (Bizkaia), el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Patxi López, asiste al acto institucional de conmemoración del V Centenario del Fuero Nuevo de Bizkaia, que se celebrará en la Casa de Juntas (C/ Allende Salazar, s/n).