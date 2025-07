UE.- Agenda Informativa de Europa Press para mañana miércoles, 2 de julio (1)

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas por Europa Press para el miércoles 2 de julio, agrupada en las secciones de Actualidad Política y Autonomías:

ACTUALIDAD POLÍTICA

-- 09.00 horas: El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, es entrevistado en 'Hoy por hoy' de la 'Cadena Ser'.

-- 09.00 horas: La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, es entrevistada en 'Más de Uno' de 'Onda Cero'.

-- 09.05 horas: La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, es entrevistada en el programa 'Las Mañanas', de 'RNE'. A las 11.15 horas, en 'Espejo Público', de 'Antena 3'.

-- 09.05 horas: La secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, es entrevistada en 'La Hora de La 1' de 'TVE'.

-- 10.00 horas: El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, es entrevistado en el programa 'Espejo Público' de 'Antena 3'.

-- 10.00 horas: En Madrid, reunión de la comisión de seguimiento del pacto del Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar. Por parte del PSOE asisten la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y el ministro Félix Bolaños. La delegación de Sumar la encabeza el ministro Ernest Urtasun. En nombre de IU, el portavoz parlamentario y miembro de la dirección federal de la formación, Enrique Santiago. Sala A3-1.1 de la Ampliación III del Congreso (Carrera de San Jerónimo, 36).

NOTA: El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, y el portavoz parlamentario y miembro de la dirección federal de IU, Enrique Santiago, ofrecen declaraciones a los medios a las 12h en el Patio del Congreso.

-- 10.30 horas: En Madrid, el Rey mantiene un encuentro con el presidente de Montenegro, Jakov Milatovic. Palacio de la Zarzuela.

-- 10.45 horas: En Madrid, la vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del Partido Popular, Noelia Núñez, interviene en la XVIII edición del Foro Atlántico; y a las 12.45 horas, conversación entre la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre y el exportavoz parlamentario Iván Espinosa de los Monteros. Cierra la jornada (14h.) la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Anfiteatro Gabriela Mistral, Casa de América (Marqués del Duero, 2) .

-- 11.00 horas: En Madrid, la ministra de Defensa, Margarita Robles, visita el Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra (MALE), en el Palacio de Buenavista-Cuartel General del Ejército de Tierra (Plaza Cibeles).

-- 11.00 horas: En Madrid, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, se reúne con el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en la sede del Ministerio (C/ Alcalá, 34).

-- 19.20 horas: La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, es entrevistada en 'La Ventana Andalucía' de la 'Cadena SER'.

-- Actividades parlamentarias del Congreso

-- 12.00 horas: Jornada institucional y la exposición en la Cámara de '10 años de PEAHC. Un éxito colectivo'. Sala Ernest Lluch.

-- 16.00 horas: Curso de verano 'Los derechos como fundamento de la democracia liberal', a solicitud de la Asociación de exdiputados y exsenadores de las Cortes Generales y en colaboración con la UNED. Sala Cánovas.

-- 16.30 horas: Jornada Parlamentaria 'Por una España Antirracista', a petición del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR. Sala Constitucional.

AUTONOMÍAS

-- 08.00 horas: En Sevilla, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, participa en el acto 'Alianza África Avanza. Hacia la inversión y el desarrollo sostenible en África', en el marco de la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo de Naciones Unidas; a las 12.30 horas, en el encuentro 'Instrumentos de gestión del riesgo de desastres: Más allá de las cláusulas de deuda resilientes al clima para mejorar su uso y eficacia'. Fibes (Av. Alcalde Luis Uruñuela, 1).

-- 09.00 horas: En Sevilla, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, atiende a los medios a su llegada a IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo; a las 10.30 inaugura y modera el evento From Emergency to Opportunity; y a las 14.30 horas participa en el evento 'Unlocking Innovation and Cooperation for Drought Resilience'. Palacio de Exposiciones y Congresos (Av. Alcalde Luis Uruñuela, 1).

-- 10.00 horas: En Sevilla, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en la mesa redonda 'Defender el sistema multilateral de comercio y aprovechar el potencial de la ciencia, la tecnología y la innovación', en la IV Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo de Naciones Unidas; y a las 11.00 horas, interviene en la presentación de la iniciativa de acción para la salud global junto al director de la OMS, Tedroas Adhanom. Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (Fibes) (Av. Alcalde Luis Uruñuela, 1).

-- 10.00 horas: En Sevilla, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, interviene en el debate general de la IV Conferencia Internacional de Financiación para el Desarrollo de Naciones Unidas. A las 10.30 horas, inaugura el evento 'Nuevos enfoques para una cooperación internacional renovada: más allá del PIB'. A las 12.30 horas, inaugura el evento 'Financiando la localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible'. A las 15.55 horas, clausura 'Financiación de la salud para una economía segura y sostenible: hacia una agenda de acción en materia de financiación de la salud en Sevilla'. Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (Fibes) (Av. Alcalde Luis Uruñuela, 1).

-- 10.00 horas: En Sevilla, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, mantiene una reunión bilateral con la viceprimera ministra de Cuba, Inés María Chapman, en el marco de la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo de Naciones Unidas. A las 12.30 horas, interviene en el evento 'Priorizar las inversiones en la infancia para acelerar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y erradicar la pobreza infantil'. Fibes (Av. Alcalde Luis Uruñuela, 1).

-- 10.30 horas: En Sevilla, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, interviene en el evento 'Participación público-privada en la economía de impacto: un reto global', en el marco de la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo de Naciones Unidas. Fibes (Av. Alcalde Luis Uruñuela, 1).

-- 10.30 horas: En Sevilla, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, interviene en el evento 'Financiar los cuidados desde la igualdad: hacia una Alianza Internacional Feminista para el desarrollo', en el marco de la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo de Naciones Unidas, en el Pabellón de los Cuidados (Plaza del Triunfo, 1).

-- 10.30 horas: En Sevilla, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, atiende a los medios de comunicación tras su visita a la sede del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, JRC. (c/ Inca Garcilaso, 3).

-- 13.00 horas: En Sevilla, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside el almuerzo con empresarios que participan en el International Business Forum. A las 15.00 horas, interviene en la mesa redonda 'Lograr una arquitectura de deuda soberana orientada al desarrollo'. Fibes (Av. Alcalde Luis Uruñuela, 1).

-- 14.30 horas: En Sevilla, la ministra de Sanidad, Mónica García, interviene en el evento 'Papel esencial de los sistemas sanitarios financiados con fondos públicos para hacer efectivo el derecho a la salud, y la necesidad de converger en futuros modelos de financiación que combinen lo local, lo regional y lo global', en el marco de la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo de Naciones Unidas. Fibes (Av. Alcalde Luis Uruñuela, 1).