UE.- Borrell cree que las "peripecias mexicanas" de Ayuso no ayudan a España y defiende "que cada cual haga su papel"

Archivo - El exministro y alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, durante el Foro Next Educación 'El nuevo (des)orden mundial', en la sede académica de Next Educación, a 13 de marzo de 2026, en Madrid (España). Borrell ha abord - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El ex Alto Representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea y exministro socialista, Josep Borrell, ha señalado que no cree que las "peripecias mexicanas" de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ayuden a las relaciones exteriores de España. "Hay que dejar a cada cual que haga su papel", ha defendido.

"No he seguido con demasiada atención las peripecias mexicanas de la presidenta de la Comunidad de Madrid. No sé exactamente que ha ido a decir, ni qué ha dicho, ni a quién se lo ha dicho, pero no creo que ayude", ha trasladado este miércoles en declaraciones a medios tras su intervención en el 'II Encuentro sobre Geopolítica: Aprendiendo a vivir en el desorden mundial', organizado por IESE Business School junto a FTI Consulting en Madrid.

Así se ha expresado al ser preguntado por las declaraciones de Ayuso durante su viaje institucional en México, después de que ésta haya decidido "suspender la tercera parte del viaje que estaba prevista en Monterrey y volver a Madrid" ante el "clima de boicot" del que ha acusado a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y al "Gobierno de ultraizquierda mexicano".

La presidenta autonómica también ha acusado, además de a Sheinbaum, al Ejecutivo de Pedro Sánchez por "ponerla en peligro" y "abandonarla" al no garantizar su seguridad y tener así que "cortar y desaparecer".

Ante ello, Borrell ha reivindicado que las relaciones exteriores de España corresponden al Gobierno y al Ministerio, alegando que "cualquier interferencia" de un órgano político "al que no le corresponde" dicha función "no" cree que "ayude".

"EL GOBIERNO HA HECHO LO QUE TENÍA QUE HACER"

Preguntado por cómo valora la gestión que ha realizado el Gobierno de la crisis sanitaria provocada por el hantavirus, Borrell ha suscrito las palabras del director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, en las que ha agradecido a Sánchez su "liderazgo" y a España su "solidaridad", argumentando que ésta última ha cumplido "con estilo".

"Creo que sí hay que felicitarle porque esas decisiones no son fáciles pero hay que tomarlas y creo que ha hecho lo que tenía que hacer", ha celebrado el ex Alto Representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea y exministro socialista.

Cuestionado también por si considera que el fallecimiento de los dos guardias civiles de Huelva --que perdieron la vida el pasado viernes mientras perseguían una narcolancha a 80 kilómetros de las costas onubenses-- es una "muestra" de que las rutas de tráfico de armas y drogas puedan imponer una nueva ley a su antojo en el país, ha respondido que "afortunadamente España está muy lejos de eso".

Sin embargo, ha advertido que "hay que tener cuidado" puesto que se trata de "una mala hierba que crece deprisa": "Hay países latinoamericanos donde el dinero de la droga y la violencia que pueden ejercer les ha llevado a actuar como un Estado dentro del Estado. Y eso empieza por poco y luego se desarrolla muy deprisa", ha dicho.

Así las cosas, ha lamentado la pérdida de los dos agentes y ha instado a "hacer lo posible" para que "puedan cumplir su difícil misión" con "los medios necesarios", así como a "demostrar apoyo" sin que "su muerte se utilice por ninguna circunstancia política".