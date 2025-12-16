Clavijo critica que los territorios frontera estén "condenados a recibir las migajas" de Europa con la migración

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, atiende a los medios de comunicación tras su reunión con el president de la Generalitat, Salvador Illa, en el Palau de la Generalitat, a 19 de noviembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Fernando Clavi - Kike Rincón - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha criticado este martes que la política que la Unión Europea (UE) pretende implantar en materia migratoria, supondrá que los territorios frontera estén "condenados a recibir las migajas", por lo que admitió que lo que escucha en el marco europeo "no" le gusta.

"Lo que estoy escuchando de Europa no nos gusta y no nos gusta porque la política que quieren es: a los territorios fronterizos pagarles por mantener los inmigrantes ahí y no dejarlos salir", apuntilló para agregar que se vuelve a los "viejos esquemas" donde los "ricos pagan por librarse de todo aquello que no les gusta" y los "pobres", que están en la frontera, están "condenados a tener que recibir las migajas de Europa".

De esta forma, respondía en la sesión de control de gobierno al Ejecutivo canario en el parlamento autonómico tras ser cuestionado por el diputado de VOX Nicasio Galván por si considera urgente el problema de la inmigración ilegal en Canarias.

En relación con ello defendió una "política de cooperación", así como "de desarrollo", considerando que Europa "debe tener y asumir las responsabilidades de haber espoleado el continente africano", ya que expuso que mientras la "diferencia de riqueza" entre Europa y África, así como la "diferencia de conocimiento, sea de esa magnitud", entendió que es "legítimo que la gente aspire a huir del hambre y de la muerte".

Clavijo matizó que la inmigración es un "problema global" y la política migratoria "es exclusiva del Estado", para agregar que "hay unos procedimientos muy garantistas porque el derecho superior y el interés general superior del menor tiene que ser una auténtica garantía".

Asimismo se refirió a la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería que les permite "poder exigir esa derivación y que los menores sean atendidos dignamente".

REPATRIACIÓN, DEPORTACIÓN Y REINMIGRACIÓN

Por su parte, el diputado de VOX Nicasio Galván subrayó que la política de migración que defiende su partido "es muy sencilla, repatriación de aquel inmigrante que entra de manera ilegal" a las costas españolas, así como "deportación a aquellos inmigrantes que entran de manera ilegal, cometen delitos y reinmigración a aquellos que tratan de imponer su cultura y que viven de ayudas sociales".

A lo que sumó "acabar con las políticas de efecto llamada", criticando que el resto de posturas "son chascarrillos que no ayudan". En este sentido, puso como ejemplo Europa, donde se "está hablando de endurecer" las políticas migratorias con devoluciones, repatriaciones de los inmigrantes que entran de manera ilegal, si bien admitió que "no es un tema sencillo".