Comisaria europea dice que España "va a la avanzadilla" en luchar contra la violencia machista pero hay que "hacer más"

PAMPLONA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La comisaria europea de Igualdad, Helena Dalli, ha afirmado este viernes en Pamplona que "España va a la avanzadilla" en lo que respecta a las políticas de lucha contra la violencia hacia las mujeres, pero que "es cierto que hay hacer más". "No todos los estados miembros -de la Unión Europea- son como España en lo que a esta cuestión respecta. Hemos de promover que el 'no' es 'no' y que solamente 'sí' quiere decir 'sí'", ha señalado.

Así lo ha indicado Dalli en una rueda de prensa ofrecida junto a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, tras la primera sesión de trabajo desarrollada por los representantes ministeriales de la Unión Europea que han participado este viernes en la reunión informal ministerial de Igualdad, desarrollada en el auditorio Baluarte de Pamplona en el marco de la Presidencia Española de la Unión Europea.

Según ha señalado, "estamos intentando convencer a todos los estados miembro para que sigan los pasos de España y que cuenten con este tipo de legislación". "Si esto se puede implementar en toda la Unión Europea, mejor que mejor, esto es lo que estamos intentando hacer. España está a la avanzadilla, eso está claro. España nos está ayudando con otros estados miembro para que podamos llegar a un acuerdo en torno a esta legislación", ha manifestado, tras subrayar que "a veces", como con las movilizaciones surgidas a raíz del caso de La Manada, "es la sociedad la que hace una contribución para que se ponga en marcha la legislación", pero "a veces es al revés, es la legislación la que anima a cambios en la sociedad".

En este sentido, ha remarcado que "a fuerza de hablar de este tema", la gente se da cuenta de lo horrendo que es este tipo de delito, y todos aquellos que tienen hijas, hermanas, madres o esposas, se interesará".

Tras apuntar que "estamos ante una realidad que lleva con nosotros desde la noche de los tiempos", ha reivindicado que la política trata de "mejorar la vida de la gente". "Sabemos que numerosas familias están en situaciones críticas debido a esta lacra de la violencia", ha dicho, tras añadir que "lo menos que podemos hacer es contar con una legislación a nivel europeo sobre la violencia contra la mujer".

Por su parte, Redondo ha señalado que la primera sesión "ha sido muy intensa" y que "hemos podido avanzar en el diagnóstico". Así, ha citado como principales problemas la falta de datos "fiables" y de protocolos estandarizados, y la existencia de diferentes violencias.