El comisionado de Mercado Interior de la UE defiende "hablar con China" desde un modelo europeo

Archivo - El vicepresidente ejecutivo de Prosperidad y Estrategia Industrial de la Comisión Europea, Stéphane Séjourn, participa en un desayuno informativo de Fórum Europa, a 2 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El comisionado europeo de Mercado Interior y Servicios de la Unión Europea (UE), Stéphane Séjourné, ha defendido "hablar con China" desde un modelo específicamente europeo de libertad económica, que no copie ni el estadounidense ni el asiático.

En la jornada European Pulse Forum 2026, organizada por Politico y beBartlet en el CosmoCaixa de Barcelona, ha reivindicado el "ADN abierto y de libertad" de la UE en el ámbito económico.

Respecto a la industria, ha defendido la importancia de tener una política europea en vez de 27, tanto para asegurar el consumo interno como para mejorar la "seguridad económica" de la Unión.

Al preguntársele por los efectos de la Guerra en Irán, ha respondido que la Comisión Europea evaluará el lunes el impacto económico que ha tenido en cada país, para estudiar la "flexibilidad" que pueden dar a los Estados miembros.

Y ha destacado la resistencia de España gracias a su capacidad para producirse energía: "Haber producido una parte de la energía en el territorio español y tener soberanía de producción energética hace que hoy España resista más a la crisis".