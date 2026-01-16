Lia Kali gana los premios del Gran Jurado y del Público en los Music Moves Europe Awards 2026

Imagen promocional de Lia Kali. - MME AWARDS

BARCELONA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La cantante barcelonesa Lia Kali ha sido reconocida con el Premio del Gran Jurado y el Premio del Público en los Music Movers Europe Awards 2026, impulsados por la Unión Europea, que se han entregado este jueves en Groningen (Países Bajos).

El Premio del Público fue decidido por fans de la música de toda Europa, mientras el resto de galardones los otorga un jurado internacional que incluye, entre otros, a Judeline, ganadora del Premio del Público el año anterior, informa la agencia de comunicación de Kali en un comunicado.

El nombre de la barcelonesa se suma a los de Camille Yembe (Bélgica), Carpetman (Ucrania), Della (Chipre), Sarah Julia (Países Bajos) y Sofie Royer (Austria), que también han recibido un MME Award.

Cada ganador de un premio recibe 10.000 euros, mientras el Premio del Gran Jurado recibe un bono adicional de 5.000 euros y el Premio del Público, otros 5.000 euros.

Los galardones buscan reconocer "a los artistas emergentes más apasionantes del continente, aquellos que están dando forma al sonido de Europa hoy y mañana", y en sus 22 años de existencia han premiado a Stromae, Rosalía, Dua Lipa, Queralt Lahoz, Fontaines D.C. y Christine and the Queens, entre otros.