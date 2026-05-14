Plataforma per la Llengua critica el "bloqueo político" a la oficialidad del catalán en la UE

BARCELONA 14 May. (EUROPA PRESS) -

Plataforma per la Llengua ha afirmado este miércoles que se han cumplido 1.000 días desde que el Gobierno se comprometió a impulsar la oficialidad del catalán en la Unión Europea (UE), ha criticado el "bloqueo político" y ha reclamado al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que negocie con Alemania para desbloquearlo.

En un comunicado este jueves, la entidad ha sostenido que el retraso no responde a cuestiones técnicas ni jurídicas, sino a una "decisión política", y ha acusado al Gobierno de haber priorizado otras negociaciones europeas antes que los derechos lingüísticos de los catalanohablantes.

La organización ha recordado que durante este periodo el Estado ha cerrado acuerdos y negociaciones internacionales, como la elección de Nadia Calviño al frente del Banco Europeo de Inversiones y el nombramiento de Teresa Ribera como vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, y ha añadido que el Consejo de la UE ha aprobado más de 400 actos legislativos desde 2023 con el apoyo de España.

Plataforma per la Llengua ha pedido por ello a Sánchez que dé prioridad a las conversaciones con los estados que mantienen reticencias al reconocimiento del catalán y deje de relegar esta cuestión "a un segundo plano" dentro de las negociaciones europeas.

Asimismo, ha impulsado una campaña para que la ciudadanía envíe postales digitales al presidente del Gobierno, al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, con el objetivo de reclamar el desbloqueo de la oficialidad del catalán en la UE.