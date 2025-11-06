UE.- Principales titulares de los periódicos para el jueves 6 de noviembre

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "La exclusión social se duplica y atrapa a 2,5 millones de jóvenes"

-- "Nueva York elige a un socialista musulmán para resistir a Trump"

EL MUNDO

-- "García Ortiz busca salvarse con la noticia de El Mundo que descalificó"

-- "Zohran, la antítesis de Trump: "Somos luz en la oscuridad""

ABC

-- ""Yo di a los españoles una democracia, es mi herencia""

-- "Torres adjudicó la mayoría de los contratos del Covid a la empresa de "dudosa legalidad" de Aldama"

LA RAZÓN

-- "Sánchez supo en 2017 que Ábalos llevaba "mala vida y usaba prostitutas""

-- "Juicio al fiscal general: Lobato reitera que dudó del origen "legítimo" del correo"

LA VANGUARDIA

-- "Las victorias en Nueva York y en varios estados resucitan a los demócratas"

-- "La UE acuerda preservar el objetivo de emisiones en el 2040 pero dará más facilidades"

EL PERIÓDICO

-- "Juan Carlos I pierde la ocasión de rendir cuentas"

-- "Llega la revolución Mamdani"