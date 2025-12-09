UE.- Principales titulares de los periódicos para el martes 9 de diciembre

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "Los votantes del PP valoran más a Ayuso que a Feijóo"

-- "Europa se revuelve contra el apoyo de Trump a los ultras"

EL MUNDO

-- "Vox 'roba' 300.000 votos al PSOE en dos meses tras su giro 'obrero'"

-- "La Unión Europea aprueba los 'centros Meloni' para deportar inmigrantes a terceros países"

ABC

-- "La UCO obtuvo información relevante de Cerdán en Ferraz"

-- "La UE pacta endurecer la política migratoria con el rechazo de España"

LA RAZÓN

-- "Santos Cerdán, acorralado por sus reuniones con Acciona"

-- "Europa cierra filas con Ucrania ante el temor a una paz impuesta por Trump"

LA VANGUARDIA

-- "Tímida respuesta de la UE a la ofensiva antieuropea de Trump"

-- "Luz verde a la creación de centros para deportar inmigrantes a terceros países"

EL PERIÓDICO

-- "El CNI busca agentes para paliar las jubilaciones de 'boomers'"

-- "Europa cierra filas con Ucrania"