UE.- Principales titulares de los periódicos para el martes 9 de diciembre

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "Los votantes del PP valoran más a Ayuso que a Feijóo"
-- "Europa se revuelve contra el apoyo de Trump a los ultras"
EL MUNDO
-- "Vox 'roba' 300.000 votos al PSOE en dos meses tras su giro 'obrero'"
-- "La Unión Europea aprueba los 'centros Meloni' para deportar inmigrantes a terceros países"
ABC
-- "La UCO obtuvo información relevante de Cerdán en Ferraz"
-- "La UE pacta endurecer la política migratoria con el rechazo de España"
LA RAZÓN
-- "Santos Cerdán, acorralado por sus reuniones con Acciona"
-- "Europa cierra filas con Ucrania ante el temor a una paz impuesta por Trump"
LA VANGUARDIA
-- "Tímida respuesta de la UE a la ofensiva antieuropea de Trump"
-- "Luz verde a la creación de centros para deportar inmigrantes a terceros países"
EL PERIÓDICO
-- "El CNI busca agentes para paliar las jubilaciones de 'boomers'"
-- "Europa cierra filas con Ucrania"