VÍDEO: España convoca a la encargada de negocios de Israel para protestar por la detención de la flotilla a Gaza

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ofrece una rueda de prensa en el marco del viaje al Campo de Gibraltar en el que va a reunirse con distintos agentes de la zona. A 23 de abril de 2026 en Algeciras, Cádiz - Nono Rico / Europa Press

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha convocado este jueves a la encargada de negocios de la Embajada de Israel en España, Dana Erlich, para trasladar "la más enérgica condena" por la detención por parte de Tel Aviv de la Global Sumud Flotilla que navega rumbo a Gaza con españoles a bordo.

Fuentes del departamento que dirige José Manuel Albares trasladan que la Embajada y el consulado de España en Israel, así como los de la zona y la Unidad de Emergencia Consular están "plenamente operativos y en contacto" con los organizadores de la flotilla. Además, el ministro está en contacto con homólogos que también tienen nacionales en la flotilla.

Israel interceptó la flotilla este miércoles en aguas internacionales al sur de Grecia, a unos mil kilómetros de las costas de la Franja de Gaza. Ha detenido a unos 175 activistas, entre los que figuran una treintena de españoles.

La flotilla tomó el testigo de la abordada en aguas internacionales por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en octubre de 2025, poco después de superar el umbral alcanzado en apenas cuatro meses antes por el buque 'Madleen', igualmente interceptado por tropas israelíes.

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