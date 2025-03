VÍDEO: Gobierno reprocha a Feijóo que no esté "a la altura" y no se sume a la unidad europea cuando ya tiene información

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), recibe al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (d), en el Palacio de la Moncloa, a 13 de marzo de 2025, en Madrid (España). El presidente del Gobierno recibe a los portavoces de los partidos c

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), recibe al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (d), en el Palacio de la Moncloa, a 13 de marzo de 2025, en Madrid (España). El presidente del Gobierno recibe a los portavoces de los partidos c - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, considera que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, no está "a la altura" y le recrimina que no se sume a la "unidad europea" cuando, a su juicio tiene la información "necesaria" sobre el refuerzo de la seguridad en el continente tras la reunión de este jueves con el presidente Pedro Sánchez.

Albares ha comparecido ante los medios desde Moncloa, después de los encuentros que ha mantenido Sánchez con Feijóo y con los portavoces de ERC, Junts, Bildu Y PNV a lo largo de la mañana para informarles sobre la situación en Ucrania, la seguridad en Europa y el aumento del gasto en defensa.

Por la tarde, continuarán las reuniones con el resto de fuerzas minoritarias con representación en el Congreso de los Diputados y al final de la ronda, Sánchez comparecerá en la sala de prensa del Complejo Presidencial.

Tras escuchar las declaraciones de Feijóo después de su encuentro con Sánchez, Albares considera que el líder 'popular' "comparte" el análisis de la situación que le ha trasladado el jefe del Ejecutivo. "Y lo que no entiendo es por qué no es parte, y no ha querido serlo, de la solución", ha lanzado a continuación.

Además, ante las quejas de Feijóo de que Sánchez no le ha aportado nuevos datos, Albares lo pone en duda y dice que "ha recibido toda la información necesaria" después de una reunión de unos 45 minutos con el presidente.

A su juicio, el líder del PP ha preferido hacer una oposición "de desgaste" al Gobierno en lugar de ejercer la "oposición de Estado" que el momento actual requiere.

El ministro opina que es necesaria la unidad y recrimina a Feijóo que no se sume, cuando sí lo están haciendo otros gobiernos europeos conservadores o la propia presidenta de la Comisión, Úrsula Von der Leyen, de su mismo familia política.

NO HAY AMENAZA MILITAR DESDE EL FLANCO SUR

Por otra parte, el ministro ha vuelto a hacer hincapié en la importancia que tiene para el Gobierno el que en el actual debate que se está teniendo ahora a nivel europeo se tengan en cuenta las amenazas que provienen del sur y no solo las del este.

Igual que España consiguió que se mencionara esta cuestión tanto en el Concepto Estratégico de la OTAN y en la Brújula Estratégica de la UE, ahora también está planteando que se incluya en el futuro Libro Blanco de la Defensa que presentará la Comisión Europea la próxima semanas, ha explicado, asegurando que los socios entienden esta postura.

Con todo, Albares ha aclarado que "no hay en estos momentos una amenaza de agresión militar desde la vecindad sur de la Unión Europea, pero eso no quiere decir que no existan amenazas desde la vecindad sur" algunas de las cuales, ha añadido, "son también amenazas rusas desde el sur".

Además, ha añadido sin citar a ningún país en concreto, "hay otros elementos como pueden ser el uso y la manipulación de los flujos migratorios irregulares, o el terrorismo, que también se plantean desde la vecindad sur".

INMERSOS EN EL DIALOGO

Albares ha sido interrogado sobre los detalles del plan que tiene el Gobierno para acometer este incremento del gasto en Defensa, en qué plazos se va a acometer y si será necesario aprobarlo en el Congreso de los Diputados, pero ha evitado concretar y se ha limitado a señalar que por el momento están "inmersos en este diálogo".

"Lo que yo sí le puedo decir es que yo estuve compareciendo ayer en el Congreso de los Diputados. El presidente del Gobierno va a acudir el día 26 y el Gobierno acude al Congreso a debatir con todas las fuerzas políticas, siempre que es necesario y con toda normalidad", ha indicado.

Sí ha reiterado que el compromiso del Gobierno de alcanzar el 2% del PIB del gasto en defensa, es "firme" pero insiste en que todavía hay un debate sobre "qué parte corresponde a los presupuestos nacionales" y cuál a un posible plan de fondos comunes planteado por la Comisión Europea.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/politica/958314/1/gobierno-reproc...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06