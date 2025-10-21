UE.- VÍDEO:Ayuso pide a Trump que elimine aranceles a productos de UE que son "una inversión" en "salud" como aceite y vino

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ofrece declaraciones durante una visita a las obras de la Ciudad de la Justicia en el barrio madrileño de Valdebebas, a 16 de octubre de 2025, en Madrid (España). La Ciudad de la Justicia de Madr - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido al Gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, que elimine los aranceles a productos procedentes de la Unión Europea que son "una inversión" en "salud" como el aceite y el vino.

Lo ha señalado en su intervención en Austin (Texas) después de reunirse con empresarios norteamericanos. En la misma ha loado la presencia de empresas españolas en la "vida diaria" de los estadounidenses citando a empresas como Ferrovial, Sacyr, BBVA y Acciona.

Ha sido precisamente en este momento cuando ha citado a la empresa ILoveAceite que distribuye en EEUU aceite de oliva y otros productos españoles como el vino, "una empresa que salva vidas".

"Quiero aprovechar, si se puede, para pedirle a la Administración Trump, en relación con la Unión Europea, que elimine aranceles para este tipo de productos. Especialmente dentro de los gastronómicos de Madrid, como puede ser el vino, mucho más el aceite, que elimine estos aranceles. Porque es salud y es una inversión", ha rematado.

