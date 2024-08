Virginia Marco nueva Jefa de Protocolo de España en la Comisión Europea tras su salida de Asuntos Europeos de C-LM

Nazareth Rodrigo Ponce ha asumido el cargo al frente de la Dirección General de Asuntos Europeos



TOLEDO, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Virginia Marco asumirá el cargo de Jefa de Protocolo en la Representación de la Comisión Europea en España tras su salida de la Dirección General de Asuntos Europeos de la Junta de Castilla-La Mancha, al frente de la cual ha estado desde 2017.

Según ha confirmado la propia Marco en sus cuentas oficiales de redes sociales, la ya ex directora inicia así "una nueva etapa" al frente del protocolo de la representación española en la UE.

"No puedo expresar el profundo agradecimiento que siento a quienes han confiado en mí y a todas las personas con quienes he compartido tantos grande momentos, profesionales y personales, así comop a quienes hoy me dan la oportunidad de dar este paso en mi carrera y ser parte de la Unión Europea", ha afirmado Marco en su publicación.

NAZARETH RODRIGO SUSTITUYE A VIRGINIA MARCO

Nazareth Rodrigo Ponce sustituye a Marco al frente de la Dirección General de Asuntos Europeos, según recoge el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) en su edición de este miércoles.

Según ha informado el Gobierno regional, Nazaret Rodrigo es concejala en el Ayuntamiento de Tomelloso desde 2019 y "cuenta con amplia experiencia en gestión pública, docencia y coordinación y desarrollo de proyectos y campañas".

Rodrigo, que se muestra "tremendamente agradecida por la confianza depositada en ella", ha dicho afrontar esta tarea "con mucha ilusión y motivada".

"Es una responsabilidad tremenda que sacará lo mejor de mí para representar a Castilla-La Mancha como se merece ante las instituciones europeas", ha asegurado.

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero le ha dado la bienvenida y ha asegurado que "Rodrigo pondrá su talento, su experiencia y su compromiso en esta labor para seguir fortaleciendo los lazos que unen a la región con las instituciones europeas".

Mientras, a Marco le ha agradecido el trabajo, el compromiso y la profesionalidad con la que ha desarrollado su labor como directora general de Asuntos Europeos. Además, le ha trasladado sus mejores deseos en esta nueva etapa que comienza "en la que seguro que trabaja con el mismo acierto e implicación que ha tenido durante su etapa en este Ejecutivo autonómico".