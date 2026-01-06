Von der Leyen plantea adelantar fondos de la PAC y blindar inversiones en el próximo presupuesto de la UE

19 December 2025, Belgium, Brussels: EU Commission President Ursula von der Leyen, speaks during the press conference following the EU summit in Brussels. Photo: Michael Kappeler/dpa - Michael Kappeler/dpa

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha propuesto desbloquear de manera anticipada parte de los fondos de la Política Agrícola Común (PAC) y reforzar la inversión en zonas rurales en el próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034, en una carta dirigida al presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, y a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

"Para garantizar que, a partir de 2028, haya recursos adicionales disponibles para atender las necesidades de los agricultores y de las comunidades rurales, propongo que los Estados miembros tengan acceso, al presentar su plan inicial, a hasta dos tercios del importe que normalmente estaría disponible para la revisión intermedia" ha señalado la presidenta del ejecutivo.

En el documento, von der Leyen defiende que la PAC debe seguir siendo "el principal instrumento de la UE" para "dotar de una renta justa de los agricultores" y "garantizar la seguridad alimentaria a largo plazo", pero introduce cambios orientados a facilitar un acceso más rápido a los recursos comunitarios.

En concreto, plantea que los Estados miembros puedan disponer desde el inicio del periodo presupuestario de hasta dos tercios de los fondos previstos normalmente para la revisión intermedia, lo que permitiría movilizar alrededor de 45.000 millones de euros a partir de 2028.

Esta medida se sumaría a la dotación ya reservada para la PAC, que ascendería a 293.700 millones de euros, y a otros mecanismos de apoyo como el fondo de 6.300 millones destinado a estabilizar los mercados agrícolas.

Además, la propuesta contempla ampliar la capacidad de reacción ante crisis, permitiendo el uso de márgenes de flexibilidad presupuestaria para compensar a los agricultores en caso de catástrofes naturales, fenómenos climáticos adversos o enfermedades animales.

La presidenta de la Comisión propone, por otro lado, que al menos el 10% de los recursos de cada Plan Nacional y Regional de Asociación se destinen obligatoriamente a inversiones en estos territorios, lo que supondría un mínimo de 48.700 millones de euros, ampliables hasta 63.700 millones mediante préstamos del programa Catalyst Europe.

"La combinación de estos instrumentos de política y presupuestarios proporcionará a los agricultores y a las comunidades rurales un nivel de apoyo sin precedentes, en algunos aspectos incluso superior al del actual ciclo presupuestario", ha señalado. Algo que, según la conservadora alemana, hará que el sector agrícola europeo sea "más competitivo y esté mejor preparado" para afrontar los desafíos globales.

La propuesta se traslada ahora al Parlamento Europeo y al Consejo, en el marco de las negociaciones sobre el próximo presupuesto plurianual de la UE, donde, tal y como asegura Von der Leyen, la Comisión se compromete a seguir apoyando el proceso legislativo hasta su adopción definitiva.

RESPALDO DE ITALIA Y FRANCIA A LA PROPUESTA

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha acogido "con satisfacción" la decisión de la Comisión Europea que, según valora, "no solo cumple el objetivo de confirmar de cara al futuro el actual nivel de financiación", sino que --añade-- "además pone a disposición recursos adicionales".

"Se trata de un paso adelante positivo y significativo en la negociación que conducirá al nuevo presupuesto de la UE, y demuestra que la línea de sentido común en apoyo a la agricultura europea, defendida con determinación por el Gobierno italiano, encuentra cada vez mayor eco en Bruselas", ha remarcado en un mensaje en la red social X.

En la misma línea se ha pronunciado el presidente francés, Emmanuel Macron, quien ha subrayado a través de la misma plataforma que la soberanía agrícola y alimentaria de Europa es una de sus principales prioridades y que la PAC constituye "el pilar fundamental" de este objetivo.

El mandatario ha celebrado así los anuncios del Ejecutivo comunitario sobre agricultura en el próximo Marco Financiero Plurianual, destacando que permitirán reforzar el apoyo al sector en un contexto de "crecientes desafíos económicos y climáticos" y asegurar la continuidad del actual nivel de apoyo a sus agricultores a largo plazo.

REUNIÓN DE MINISTROS DE AGRICULTURA A LA ESPERA DE ACUERDO CON MERCOSUR

La iniciativa llega, además, en la víspera de la reunión que la Comisión Europea mantendrá este martes en Bruselas con los ministros de Agricultura de los Veintisiete para debatir el futuro de la agricultura y la seguridad alimentaria en la UE, en un contexto marcado por las negociaciones comerciales con Mercosur.

El encuentro, convocado de forma excepcional por la Comisión, servirá para hacer balance de la situación del sector, así como para abordar las principales preocupaciones planteadas recientemente por los agricultores, el marco presupuestario de apoyo a la PAC y las prioridades de actuación de la UE de cara a 2026.

Todo ello, mientras Bruselas asegura que avanza "por el buen camino" hacia la firma del acuerdo con los países del Mercosur, aún pendiente de cerrar consensos entre los Estados miembro y sin una fecha confirmada.

Después de que la rúbrica del pacto fuera pospuesta a finales de diciembre por el rechazo de Francia y las reservas expresadas por Italia, la Comisión afirma haber intensificado los contactos con los Veintisiete y confía obtener el respaldo necesario en los próximos días, con vistas a "finalizar el proceso lo antes posible".