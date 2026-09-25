Colegio de Abogados de Madrid.- El ICAM reclama más seguridad jurídica para que la 'segunda oportunidad' se aplique

Clausura del III Congreso de Segunda Oportunidad del ICAM. - ICAM

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, ha reclamado más seguridad jurídica para que la 'segunda oportunidad' se aplique, una demanda que ha hecho en la clausura del tercer Congreso Nacional de Segunda Oportunidad.

Desde esa tribuna, Ribón ha hecho un llamamiento a avanzar hacia criterios judiciales más homogéneos y procedimientos más ágiles y seguros que permitan trasladar a la práctica la finalidad última de este mecanismo, que las personas que cumplen los requisitos legales puedan dejar atrás una situación de endeudamiento insostenible y comenzar de nuevo, ha informado el ICAM en un comunicado.

Tras dos jornadas de análisis de la jurisprudencia más reciente y de los problemas que siguen planteándose en los juzgados, el decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha situado la seguridad jurídica y la eficacia del sistema entre los principales desafíos que deja esta tercera edición.

"Nuestra responsabilidad es conocer bien las herramientas que ofrece el ordenamiento, garantizar que puedan utilizarse con seguridad jurídica y procurar que quienes reúnen los requisitos puedan acceder realmente a esa segunda oportunidad que reconoce la ley", ha señalado Ribón durante la clausura.

El Congreso, celebrado este jueves y viernes en la sede del ICAM, ha reunido a magistrados, académicos y profesionales especializados en insolvencia personal para confrontar la doctrina emanada del Tribunal Supremo con su aplicación cotidiana en los tribunales.