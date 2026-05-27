Colegio de Abogados de Madrid.- Más de 30 especialistas debaten en el ICAM la problemática jurídica de la ocupación de viviendas

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MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) - Más de 30 especialistas analizarán este jueves y viernes en el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) la problemática jurídica de la ocupación de viviendas, ha informado el Colegio en un comunicado.

Impulsado por la Sección de Arrendamientos Urbanos, Propiedad Horizontal e Inmobiliario, en colaboración con la Cátedra Manuel Serra Domínguez d'Estudis de Dret Processal de la Universitat de Barcelona, el congreso reunirá durante dos jornadas a magistrados, abogados, procuradores, letrados de la Administración de Justicia y representantes institucionales.

También asistirán miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y expertos del ámbito universitario y social para analizar uno de los fenómenos que mayor debate jurídico y preocupación ciudadana genera actualmente.

La inauguración del Congreso correrá a cargo del decano del ICAM, Eugenio Ribón; el viceconsejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, José María García Gómez; el presidente de la Sección de Arrendamientos Urbanos, Propiedad Horizontal e Inmobiliario del ICAM, Alberto Torres; y el copresidente de la Sección de Penal del ICAM, Rubén Martín de Pablos.

A lo largo del programa se abordarán cuestiones como el tratamiento penal y civil de la ocupación ilegal de viviendas, la intervención policial en este tipo de situaciones, el fenómeno de la "inquiocupación", el impacto sobre las comunidades de propietarios o las propuestas legislativas actualmente en debate.

El Congreso dedicará también un espacio específico al análisis jurídico de las situaciones de vulnerabilidad y a la búsqueda de soluciones para el acceso a la vivienda desde una perspectiva social y jurídica equilibrada.

Entre los participantes figuran magistrados como David Cubero Flores, de la Audiencia Provincial de Madrid, y Fernando Pinto Palacios, magistrado y letrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo; especialistas universitarios como el catedrático de Derecho Procesal Vicente Pérez Daudí o el catedrático de Derecho Civil Sergio Nasarre Aznar; así como representantes de la Policía Nacional, Policía Municipal, servicios sociales y profesionales especializados en vivienda y derecho inmobiliario.

La jornada del 29 de mayo incluirá además una mesa redonda centrada en las soluciones para el acceso a la vivienda y en la necesidad de avanzar hacia un pacto social que permita afrontar este desafío desde parámetros jurídicos, sociales e institucionales compatibles con la seguridad jurídica y la protección de los derechos fundamentales.