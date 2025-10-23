Ospina Abogados.- Nace el Instituto Superior de Estudios Penales, dedicado en exclusiva al estudio del Derecho Penal

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Superior de Estudios Penales (ISEP) se ha presentado hoy oficialmente en Madrid como la primera institución académica en España especializada de forma integral en Derecho Penal, consolidándose como "un espacio de excelencia, innovación y cooperación jurídica internacional", ha informado el despacho Ospina Abogados en un comunicado.

Fundado por el abogado penalista Juan Gonzalo Ospina, socio director de Ospina Abogados, el ISEP inicia su actividad con el propósito de convertirse en "el epicentro del pensamiento, la práctica y la investigación en Derecho Penal en el ámbito iberoamericano, y en un punto de encuentro entre la abogacía, la academia y las instituciones comprometidas con la justicia penal".

Durante el acto de presentación, Ospina, acompañado por Beatriz Uriarte, socia del despacho y profesora del Instituto, ha subrayado que el ISEP nace con la misión de "transformar al profesional del Derecho en un abogado penalista capaz de resolver casos complejos con agilidad y visión estratégica, trasladando la formación práctica directamente al ejercicio profesional".

El proyecto, respaldado por un claustro compuesto por abogados penalistas en activo, exfiscales, exmagistrados y profesores universitarios de reconocido prestigio, aspira a redefinir la enseñanza penal mediante una metodología de aprendizaje basada en la práctica real, el método del caso y la mentoría directa. Ospina ha explicado que el ISEP "se construye sobre tres pilares: excelencia académica, ética profesional y cooperación internacional".

CENTRO DE REFERENCIA

El Instituto se proyecta como un centro de referencia en Iberoamérica y Europa, con programas que incorporan Desarrollo de Negocio, Gestión de Despachos, Estrategia de Marketing Jurídico e Inteligencia Artificial sin renunciar al enfoque garantista del Derecho Penal.

El ISEP inicia su andadura con dos programas ejecutivos diseñados bajo un modelo formativo de alta especialización y enfoque práctico, impartidos por profesionales en activo que trasladan su experiencia en litigación compleja al aula.

Uno de ellos es el Programa Ejecutivo en Derecho Penal: LATAM Global Ambassadors. Este programa inicia su primera edición este mes de noviembre. Está dirigido en exclusiva a abogados, profesionales del derecho y estudiantes latinoamericanos que buscan una inmersión práctica en la realidad jurídico-penal española.

Se trata de un programa intensivo de 15 días presenciales en Madrid que ofrece una experiencia formativa única en colaboración con Ospina Abogados, boutique penalista líder en España.

El plan combina derecho penal sustantivo y procesal, estrategia de litigación, interrogatorio y oratoria forense, así como gestión de despachos y liderazgo jurídico, integrando un módulo específico sobre Derecho Penal e Inteligencia Artificial.

Los participantes acompañarán a los socios del despacho en juicios reales, talleres estratégicos y visitas institucionales, formando parte de una red internacional de excelencia penal entre España y Latinoamérica.

Por otro lado, está el Programa Ejecutivo en Derecho Penal Económico Este segundo programa comenzará el 16 de enero del 2026. Con un enfoque orientado a la práctica económica y corporativa, este programa se dirige a abogados, asesores jurídicos, fiscalistas y profesionales del compliance.

Su contenido profundiza en delitos económicos, corrupción, blanqueo de capitales, pericial financiera, compliance penal y cooperación judicial internacional, combinando masterclasses con juristas de referencia y workshops de litigación y estrategia procesal.