Ribón (ICAM) destaca incremento del 83% en los amparos colegiales y la puesta en marcha de '112 Abogacía' en su mandato

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, ha destacado este lunes el incremento del 83% en los amparos colegiales y la puesta en marcha de '112 Abogacía', que permite pedir la suspensión inmediata de plazos procesales, durante su mandato.

En rueda de prensa, el decano ha hecho un balance de los pasos dados por su Junta de Gobierno en estos dos años y medio, el ecuador de su mandato, y ha subrayado su "defensa del Estado de derecho sin ninguna connotación política" y la apuesta por la modernización de la institución, calificando los logros de "históricos" y señalando que reflejan "un cumplimiento" sostenido de los compromisos asumidos al inicio de su mandato.

Además, Ribón ha anunciado la implementación del Plan Cuota Cero, una iniciativa que transforma la cuota colegial en una herramienta de retorno directo facilitando el acceso gratuito a formación jurídica a través del Centro de Estudios del ICAM.

En cuanto a su gestión, el decano destaca de su mandato haber puesto a los colegiados "en el centro" y ensalza un "extenso listado de hitos logrados en estos años". En primer lugar, ha puesto el foco en la transformación institucional y modernización del ICAM. Entre los avances más destacados en este apartado figura la adquisición del edificio de la calle Serrano 9, una ampliación de más de 5.600 metros cuadrados lograda "sin endeudamiento ni subida de cuotas".

El ICAM resalta también la creación del Centro Universitario ICAM, el primero adscrito a un colegio profesional para impartir grados y posgrados jurídicos con enfoque práctico, contando con una rama de Inteligencia Artificial con visión humanista. El primer grado de Derecho se pondrá en marcha en septiembre de 2026.

Además, se han reformado los estatutos incorpondo medidas como la limitación de la subida de cuotas al IPC, nuevos derechos para los no ejercientes o el refuerzo de la paridad.

La digitalización es otro de los ejes clave: el programa 'ICAM digital' ha permitido implementar el Registro Electrónico de Entrada, automatizar el sistema de Honorarios y la Asignación del Letrado al Detenido, digitalizar las quejas deontológicas y avanzar hacia el Papel Cero en coordinación con la Comunidad de Madrid.

De igual modo, la Biblioteca colegial ha experimentado un salto tecnológico gracias a la integración del asistente virtual SOFIA, desarrollado junto a Tirant lo Blanch, y el lanzamiento del servicio 'Biblioteca a la carta'. El Colegio destaca además certificaciones y reconocimientos como el Esquema Nacional de Seguridad, el sello Madrid Excelente o su condición de finalista en los premios Hay Derecho.

DEFENSA DE LA PROFESIÓN E IMPULSO INSTITUCIONAL

En cuando a la defensa de la profesión, el ICAM señala un incremento del 83% en los amparos colegiales, reforzando la protección ante incidentes profesionales. Otro de sus logros es la puesta en marcha del servicio '112 Abogacía', operativo 24/7, que permite pedir la suspensión inmediata de plazos procesales por causas graves. El Colegio también propone junto al ICPM la creación de un Registro Único de Incapacidades Profesionales.

La institución también ha sido "activa en el debate parlamentario", ha señalado el decano, presentando propuestas sobre secreto profesional, justicia gratuita o la Ley Orgánica del Derecho de Defensa.

En materia de jubilación, el ICAM fue el primer colegio en apoyar la reclamación de pensiones dignas, impulsando incluso una propuesta legislativa para un tránsito voluntario de mutualistas al RETA.

NUEVAS ZONAS DE TRABAJO y JUSTICIA GRATUITA

Por otro lado, tal y como se ha dado cuenta en la rueda de prensa, el Colegio ha logrado en estos años de gestión mejoras en sedes judiciales, nuevas zonas de trabajo para abogados y la instalación de salas infantiles como la recién inaugurada en los Juzgados de Familia.

La revista OTROSÍ se ha relanzado como "plataforma de influencia y análisis jurídico", impulsando estudios sobre la situación de la abogacía y la abogacía de empresa, mientras que en el plano internacional, la celebración de la Cumbre Iberoamericana y la Cumbre Unión Europea de la Abogacía ha consolidado al ICAM "como actor global en defensa del Estado de Derecho".

El balance incluye el Convenio de Legislatura con la Comunidad de Madrid, que prevé una subida del 13% en baremos del Turno de Oficio hasta 2027 y mejoras en guardias y actuaciones en familia y menores. Desde abril de 2025 se retribuyen también las actuaciones previas al juicio (mediación y conciliación), evitando trabajo no remunerado.

El ICAM ha impulsado además la habilitación de plazas de aparcamiento para abogados del Turno en juzgados y comisarías, y mantiene conversaciones para incorporarlas a la futura Ciudad de la Justicia.

FORMACIÓN, EMPRENDIMIENTO Y ABOGACÍA JOVEN

Por otro lado, el Centro de Estudios alcanzó más de 33.000 alumnos en 2024, con un 82% de acceso gratuito. El Plan Impulso Abogacía Joven ofrece acompañamiento integral desde la universidad al inicio profesional. Asimismo, el ICAM ha lanzado iniciativas como el Festival EmprenDaymiento, la Guía de Emprendimiento Legal y la revista Futuro Legal, dirigida a colegiados de hasta 35 años.

Entre otros logros, destaca igualmente la refundación de la Fundación ICAM Cortina, con 1,8 millones de presupuesto, y el programa Bienestar ICAM, centrado en salud mental. El primer estudio sobre salud mental revela que el 66% de los abogados madrileños ha sufrido ansiedad en el último año, por lo que se han intentado reforzar las ayudas sociales y se ha bierto un Espacio Senior en Serrano, 9.

En cuanto a Igualdad, diversidad e inclusión, el ICAM destaca las Mesas de Igualdad ICAM, el Sello de Buenas Prácticas, los Premios de Igualdad y Liderazgo Femenino y la Guía de Comunicación de Mujeres Juristas. El ICAM ha desarrollado además la I Guía LGTBI+ para la abogacía, campañas de sensibilización, un plan de medidas contra el acoso y alianzas con entidades como REDI o myGwork para impulsar la empleabilidad diversa.

Por último, la Junta remarca la consolidación del Programa Executive para Consejeros en Gobierno Corporativo, el refuerzo de la Corte de Arbitraje, el portal Normativa 360°, el I Congreso de Extranjería y la modernización de trámites a través de Mercurio. A ello, se suma la inauguración del Museo ICAM de la Abogacía, dedicado a preservar y divulgar su patrimonio histórico.