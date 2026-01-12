Hasta 10 km de retención en el peaje de la AP-8 en Biriatou por las protestas de agricultores franceses

Archivo - Retenciones en la frontera con Francia, en Irun y Biriatou - Javi Colmenero - Europa Press - Archivo

SAN SEBASTIÁN 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las retenciones en el paso fronterizo de Irun (Gipuzkoa), sentido Francia, en la autopista AP-8, han aumentado a 10 kilómetros como consecuencia de las protestas de los agricultores franceses.

Según ha informado Bidegi, pasadas las 10.30 horas de este lunes, camiones ocupan el carril derecho de la circulación, mientras que en el carril izquierdo -únicamente para vehículos ligeros- con tráfico lento, se pide circular con precaución.

La agencia foral guipuzcoana ha apuntado que la afluencia de tráfico también está afectando a la vía secundaria en ese punto, la N-121-A, sentido Francia.