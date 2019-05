Egibar defiende la consulta ciudadana sobre la relación de Euskadi con el Estado como base para construir Europa

Actualizado 12/05/2019 13:22:37 CET

Dice en los últimos 30 años en Euskadi se ha construido en torno al modelo político y social de PNV

IRUN, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del GBB del PNV, Joseba Egibar, ha defendido que "se pueda consultar a la ciudadanía para que libre y democráticamente decida qué relación quiere mantener con el actual Estado al que pertenece, si esa relación tiene que ser de soberanía, cosoberanía, independencia o la que entienda oportuna", lo cual, constituye, a su juicio, "la base de la construcción democrática de Europa".

En un acto electoral en la plaza Zabaltza de Irun, en el que también han participado el diputado general de Gipuzkoa y candidato jeltzale a la reelección, Markel Olano, así como la candidata al Parlamento europeo Izaskun Bilbao y el candidato a la alcaldía irundarra Xabier Iridoy, Egibar ha pedido el voto porque el PNV tiene que "ganar bien" estos comicios forales, municipales y europeos del 26 de mayo.

El dirigente jeltzale ha apuntado que los "pilares" del proyecto del PNV son "claros". "Nuestro compromiso político, democrático y ético es incuestionable durante las últimas décadas y eso solo lo puede acreditar tanto desde el punto de vista abertzale y democrático el PNV", ha señalado.

En este contexto, Egibar ha opinado que la izquierda abertzale tiene que llevar a cabo "un contraste, un balance" y dar "una explicación a este pueblo, más allá del respaldo electoral que tengan, que es evidente que lo tienen". A su juicio, ese respaldo electoral "nace de una historia, de la existencia de una organización como ETA, que tuvo un respaldo en la IA". "A veces nos preguntamos, oye, la IA sin hacer nada ¿cómo obtiene tantos votos?", ha señalado.

Según Egibar, se debe a que la IA "tiene una fidelidad con una causa y una modalidad de lucha que se ha mostrado no solamente equivocada, sino cruel en sus consecuencias desde la perspectiva de los Derechos Humanos y la defensa de la vida de las personas", ha apuntado.

Frente a ello ha recordado que el PNV "en Txiberta dijo que las vías políticas y democráticas son las únicas válidas en este momento aunque Franco haya muerto en la cama", porque "no se ha producido una ruptura", en alusión a la transición.

"Después de 40 años o más todos a las vías democráticas ¿no deben una explicación a este pueblo?", se ha preguntado, para, a continuación, pedir a la IA que "haga balance y diga en qué nos hemos equivocado nosotros".

Egibar ha afirmado que "ellos si pensaban que el modelo de autogobierno soportado en el Estatuto iba a fracasar y que con el Estatuto de autonomía fracasado fracasaba el PNV". "Lo que pasa es que no ha ocurrido ni una cosa, ni la otra". "Otra cosa es que algunos partidos centralistas como el PSOE, el PP y Elkarrekin Podemos tienen una mentalidad centralista".

El presidente del GBB del PNV ha señalado que "hoy el Estatuto de autonomía de Gernika, si lo volvieramos a tramitar, en lo que se refiere a la opinión de ellos no se hubiera aprobado". A ello ha añadido que el citado Estatuto "tiene todavía unas potencialidades no desarrolladas y este país necesita no solamente el Estatuto completo, sino un salto cualitativo de respeto de realidades nacionales para que podamos ser dueños del solar vasco también en el conjunto de Europa". "Por eso presentamos una iniciativa de claridad", ha apuntado.

Egibar ha señalado que el PNV plantea así que "aquellas comunidades políticas como la vasca que quieran acceder a un nuevo estatus que puedan acreditar, por su puesto, en primera instancia desde las propias instituciones parlamentarias, pero que se pueda consultar a la ciudadanía para que libre y democráticamente decida qué relación quiere mantener con el actual Estado al que pertenece, si esa relación tiene que ser de soberanía, cosoberanía, independencia o la que entienda oportuna".

"Esa es la base de la construcción democrática de Europa y eso es un itinerario político, parlamentario e institucional que al final tendrá que contar con el refrendo del voto popular", ha defendido. Por otro lado ha sostenido que el PNV tiene "un modelo político y social que no se ha construido de la noche a la mañana", que "no se improvisa", y durante más de 30 años "se ha construído en torno a ese modelo". "¿Dónde estaban los de la revolución?", se ha preguntado.

Además, ha opinado que critican la ideología del PNV porque su política "se hace a escala humana". "Son las personas una a una las que cuentan, ahí está la fortaleza de nuestro proyecto", ha sostenido.

Olano por su parte, que lucía una bufanda de la real por el triunfo de este pasado sábado del equipo txuri-urdin femenino en la final de la Copa del Rey, a cuya recepción en la Diputación ha tenido que marcharse por lo que ha sido el primero en intervenir, ha afirmado que el deporte es "una parte importante" de nuestra sociedad, como lo es la lucha feminista, y ha señalado que su Gobierno foral ha "cumplido con la palabra dada" en su apuesta por avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres y hay que "seguir trabajando" para alcanzar esa igualdad "real".

En este contexto, ha recordado la lacra de la violencia machista y ha señalado el plan puesto en marcha por la institución foral para impulsar la igualdad también en la organización de las empresas y favorecer la conciliación de hombres y mujeres. Además, ha destacado que en esta legislatura el paro en Gipuzkoa se ha reducido del 13 al 8% y se ha fortalecido la economía "sin dejar a nadie abandonado", reduciendo así "las desigualdades" en el territorio.

"Somos un territorio solidario y el PNV cumple con su palabra", ha señalado, para añadir que la formación jeltzale "está fuerte" y necesita de los guipuzcoanos y su compromiso para seguir trabajando. Por su parte Izaskun Bilbao ha sostenido que el PNV es el partido "con más trayectoria democrática y europeísta" y el único partido "capaz de hacer que Europa se creyera la transición". "Europa necesita más que nunca gente como nosotros, con los pies en la tierra" que es "capaz" de hacer frente a la extrema derecha.

La europarlamentaria ha señalado que Euskadi es "un país de verdad, por nuestra seriedad, solvencia, empeño y ganas de salir adelante". "Somos gente de fiar y hemos conseguido mucho", ha destacado, para añadir que ETA y los que les apoyaban, "los que dicen no a todo y querían una Euskadi como Albania, ahora dicen que su modelo es Dinamarca", quieren ser "europeístas, modernos, quieren ser como el PNV y han tardado 50 años en enterarse". "La de sufrimiento gratuito que han provocado, la de personas que se han llevado por delante, la de tiempo que nos han hecho perder", ha lamentado.

Bilbao también se ha comprometido a seguir trabajando con el objetivo de que en un futuro "Euskadi sea una estrella más en la bandera de Europa".

Por su parte Iridoy ha afirmado que Irun es una ciudad fronteriza y ha trasladado su preocupación ante el hecho de que "el bienestar de las agencias aduanas y de algunos irundarras se vea perjudicado con la salida de Reino Unido de Europa".

"Debemos estar coordinados ante las consecuencias los diferentes niveles administrativos", ha señalado, para añadir que "entre todos podemos aprovechar lo positivo que ello tenga para nuestro territorio".

"MALA FE"

Además, ha criticado que el actual Gobierno municipal socialista, que cree que Irun "le pertenece", no ha sabido "tejer las redes" necesarias para que la ciudad tenga "proyectos" adecuados" porque "no ha respetado las instituciones en las que el PNV está fuerte" y la política es "diálogo y acuerdo".

Iridoy ha criticado, en este sentido, la "ruptura a mala fe" en esta legislatura del Gobierno de PSE y PNV por parte de los socialistas, lo que, a su juicio, ha sumido a la localidad fronteriza en la "inestabilidad" y la ha convertido en una ciudad "debilitada" que hace que requiera de "un cambio tranquilo y responsable, que ilusione y que sea capaz de impulsar el Irun del futuro".