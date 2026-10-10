Andueza advierte que la elección es entre "ampliación de derechos y progreso económico o retroceso e incertidumbre"

SAN SEBASTIÁN, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha advertido que en los comicios generales del próximo 29 de noviembre la elección es entre "ampliación de derechos y progreso económico" o "retroceso e incertidumbre" porque "los avances nunca están garantizados y los derechos pueden ampliarse, pero también pueden bloquearse".

En su intervención este sábado ante cargos del territorio de Gipuzkoa, Andueza ha afirmado, ante las próximas elecciones generales del 29 de noviembre y las municipales y forales de mayo de 2027, que, "más allá de las citas electorales, lo que está en juego siempre es lo mismo, qué futuro queremos construir para las personas a las que servimos".

En ese sentido, ha dicho que "no se trata solo de elegir un gobierno", sino que "vivimos una etapa de grandes transformaciones, son tiempos de incertidumbres globales, de tensiones económicas y de desafíos democráticos que exigen estabilidad institucional, liderazgo político y capacidad de respuesta".

Andueza ha reconocido que lo ocurrido recientemente en el Congreso de los Diputados con los decretos de Vivienda "nos recuerda que los avances nunca están garantizados, que los derechos pueden ampliarse, pero también pueden bloquearse, y que las políticas que mejoran la vida de la mayoría necesitan respaldo democrático para seguir adelante".

Tras defender que "es posible crecer económicamente, proteger a las clases trabajadoras y fortalecer la democracia", ha advertido que "no hay economía sin ecología", que "no hay democracia sin reconocimiento y protección de derechos" y que "el crecimiento económico será inclusivo o no será".

El líder de los socialistas vascos ha destacado que durante los años de Gobierno de Pedro Sánchez "España ha avanzado en protección social, en empleo, en igualdad y en presencia internacional". "Hemos demostrado que es posible gobernar desde la ambición transformadora sin renunciar a la estabilidad", ha aseverado.

Ahora, ha remarcado, "la ciudadanía deberá decidir qué rumbo quiere para los próximos años, un rumbo de ampliación de derechos, de progreso económico y de fortalecimiento democrático o un rumbo de retroceso e incertidumbre".

Según ha manifestado, el actual es "un buen momento para acudir a las urnas" y se ha mostrado convencido de que "hay una mayoría social que no puede soportar lo que pasó en el Congreso de los Diputados con los decretos de vivienda". "Lo que pasó nos dice que necesitamos una mayoría en el Congreso que permita que el Gobierno continúe con una política de cambios, de transformación del país, de escudo social y de presencia militante en el entorno internacional para defender el progreso y la democracia", ha considerado.

En este sentido, ha insistido en que "hay que elegir: derechas o derechos" y ha recordado que hace tres años el PSE-EE ganó las elecciones generales en Euskadi "porque supo conectar con una mayoría social que quería avances, estabilidad y convivencia". "Y estamos preparados para volver a hacerlo con nuestras ideas, con nuestra experiencia de gobierno y con un proyecto que sitúa siempre a las personas en el centro de la acción política", ha defendido.

"LA VIVIENDA: EL GRAN RETO"

En su intervención, ha afirmado que "si hay un ámbito hoy donde se pone a prueba el compromiso de las instituciones con la ciudadanía, ese es la vivienda" y ha reconocido que estamos ante "uno de los mayores desafíos sociales, económicos y generacionales de nuestro tiempo".

Los socialistas, ha dicho, creen que la vivienda es "un derecho" y, por eso, defienden "medidas que protejan a las personas vulnerables y la estabilidad de las familias que viven de alquiler".

En ese sentido, ha destacado las medidas impulsadas por el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana dirigido por el socialista Denis Itxaso, entre ellas, la Ley de Medidas Urgentes de Vivienda, Suelo y Urbanismo, la puesta en marcha del Fondo Social para la Vivienda, "para movilizar 2.000 millones de euros y acelerar la promoción de 10.000 viviendas protegidas en dos legislaturas" y la puesta en marcha un programa de alquiler seguro, que cubrirá hasta 20 meses de impago en alquileres.

"Queremos prorrogar la protección de las viviendas en las zonas tensionadas para dar seguridad a las familias que residen en ellas y para que no salgan libres a recalentar aún más el mercado, y vamos a mediar desde el Gobierno Vasco en las segundas y sucesivas ventas de VPO, para evitar fraudes en contratos abusivos", ha resaltado.

Estos tres cambios legales, que se incluirán en el proyecto de presupuestos, forman "un paquete coherente: persiguen preservar la vivienda protegida que ya existe, asegurar que las ventas se producen bajo criterios públicos y crear un instrumento capaz de multiplicar la promoción de nueva vivienda protegida", ha remarcado.

DESAHUCIO DE MARICARMEN

Andueza ha dicho que el desahucio hace unas semanas en Madrid de Maricarmen Abascal, que ha fallecido este pasado miércoles, "ha abierto los ojos a muchas personas", pero ha asegurado que los socialistas ya eran "conscientes desde hace muchos años de que el esfuerzo iba a ser enorme para revertir esta situación".

El líder del PSE-EE ha advertido que "demasiadas personas están quedándose fuera del mercado y esta situación tiene consecuencias muy negativas para cada una de las personas y familias afectadas, pero también para el conjunto de la sociedad en términos de consumo, competitividad, empleo, retención de talento, salud o sostenibilidad".

En este punto, se ha referido a los precios de San Sebastián, "entre los más caros de España" y a la "demanda que crece y que no puede ser atendida". "En San Sebastián se está produciendo una expulsión masiva de sus vecinos de toda la vida, familias que no pueden permitirse estos precios", ha denunciado, para advertir que "este país no puede estar gobernado por los que prefieren situarse con los fondos buitre, con los especuladores, con los rentistas, con los grandes propietarios".

Tras subrayar que no valen "las falsas equidistancias y no tomar partido", Andueza ha dicho que los socialistas quieren "acabar con los desahucios de personas vulnerables, prorrogar los contratos de alquiler para dar seguridad a las familias, regular los alquileres de temporada y de habitaciones para acabar con el fraude, parar los pies a los fondos buitre, ayudar a inquilinos, a arrendadores y a las personas que quieren adquirir su primera vivienda y más vivienda pública y asequible".

Por todo ello, ha insistido en que "nos encontramos ante una decisión importante" y ha advertido que "no es una elección más", sino "una decisión sobre el modelo de sociedad que queremos construir durante los próximos años" porque "España necesita una mayoría progresista y Euskadi necesita una España que avance".

ASENSIO

Por otro lado, Eneko Andueza ha expresado su agradecimiento a José Ignacio Asensio, que no se presentará a la reelección, por "la generosidad que ha demostrado al facilitar un relevo ordenado en la Diputación Foral de Gipuzkoa".

"La política necesita experiencia, pero también necesita renovación", ha remarcado, para agradecer a Asensio que haya contribuido a "fortalecer la estabilidad política, a promover acuerdos amplios y a consolidar una cultura de gobierno basada en la responsabilidad y en los resultados".

Además, ha felicitado a Azahara Domínguez, que asumirá ahora esta nueva responsabilidad y que, según ha destacado, representa "una nueva generación de liderazgo público comprometido con la gestión transformadora, con la cercanía a la ciudadanía y con la vocación de servicio".