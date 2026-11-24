SAN SEBASTIÁN 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PSE-EE al Congreso por Gipuzkoa, Rafaela Romero, ha reprochado al PP y Vox que votaran "en contra" de las ayudas para abaratar el transporte público a las que el Gobierno de Pedro Sánchez ha destinado "casi 50 millones de euros".

En un acto electoral en Irun, Romero, acompañada de la alcaldesa irundarra, Cristina Laborda, del secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, y de la consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca, ha puesto en valor "la contribución del Gobierno del PSOE a la movilidad de Gipuzkoa mediante la financiación de descuentos e inversiones en infraestructuras".

Así, ha destacado que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha destinado casi 50 millones de euros a financiar los descuentos extraordinarios del transporte público en Gipuzkoa desde septiembre de 2022 hasta la actualidad, contribuyendo a abaratar los desplazamientos de miles de guipuzcoanos y guipuzcoanas, frente al voto en contra de PP y Vox a las ayudas al transporte".

Romero ha criticado que "PP y Vox votaran en contra de las ayudas que permiten abaratar el transporte público" y ha cuestionado "qué aportación económica plantean para mantener los descuentos y apoyar la movilidad en Gipuzkoa", para augurar que seguramente su propuesta será "cero euros para los descuentos y cero euros para la movilidad de nuestra gente".

La candidata socialista ha reivindicado "la importancia de la Mugi y la contribución del Gobierno de España a la transformación ferroviaria de Gipuzkoa, tanto mediante la financiación de los descuentos como a través de las inversiones en infraestructuras, entre ellas la nueva estación de Irun y las actuaciones para mejorar las conexiones ferroviarias y la integración del Topo".

También ha defendido que "hay dos maneras de entender la movilidad: una que la deja al alcance de quienes pueden pagarla y otra que utiliza recursos públicos para garantizar que todo el mundo pueda utilizarla". "Porque la movilidad tiene que ser sostenible, pero por encima de todo, tiene que ser justa", ha concluido.

Por su parte, Santano ha defendido la movilidad como "un derecho de la ciudadanía y una herramienta fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades". En este sentido, ha destacado que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha situado en el centro de su acción política la creación de un escudo social, la ampliación de los derechos y la protección de las personas más vulnerables así como de trabajadores, clases medias y estudiantes".

"Hemos garantizado la movilidad, hemos generado la Ley de Movilidad Sostenible, que ha convertido en un derecho la movilidad, porque la movilidad, es una palanca de igualdad", ha subrayado.

García Chueca, por su parte, ha reivindicado la "apuesta socialista por el transporte público como elemento de cohesión social y territorial" y ha destacado que, allá donde gobierna el Partido Socialista, la movilidad "experimenta un salto cualitativo".

Como ejemplo de ello ha puesto la recién inaugurada pasante ferroviaria del 'Topo' de Euskotren en el Centro de San Sebastián, "una infraestructura que conecta Gipuzkoa y que permite mejorar el servicio". En este contexto, ha advertido de que un gobierno del PP "supondría, nuevamente un frenazo a lo público".

Finalmente, Laborda ha destacado "el carácter estratégico" de la nueva estación intermodal de Irun y de otros como Vía Irun y la futura pasarela. La alcaldesa irundarra ha incidido en que "las decisiones que se toman en Madrid tienen consecuencias muy concretas aquí" y, por eso, "es tan importante que Pedro Sánchez siga siendo nuestro presidente", ya que "el futuro de Irun también se decide más allá de Irun y necesitamos que esté en buenas manos".