El 60% de los ciberataques a la industria comienza con un correo de 'phishing', según ZIUR

Archivo - Fotografía de recurso de una pantalla de ordenador en la que se puede leer 'hackeo' o ataque informático - Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB - Archivo

SAN SEBASTIÁN, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 60% de los ciberataques a la industria comienza con un correo de 'phishing', según explica la directora del Centro de Ciberseguridad Industrial de la Diputación foral de Gipuzkoa ZIUR, María Penilla. Además, ha identificado "como principales vías de acceso el 'phishing' dirigido, la explotación de vulnerabilidades, el uso de credenciales comprometidas y el compromiso de proveedores tecnológicos, una tendencia especialmente preocupante por la creciente interconexión entre fabricantes, integradores y empresas industriales".

En un comunicado, Penilla ha dado cuenta del último Informe de Ciberinteligencia Industrial de ZIUR, que refleja que "los sistemas industriales están más expuestos que nunca a los ciberataques". El estudio analiza la evolución de las amenazas contra entornos industriales entre enero de 2025 y julio de 2026 y destaca que "el 60% de los ataques comenzó mediante campañas de 'phishing', mientras que la explotación de vulnerabilidades representó el 21,3% de los accesos iniciales detectados".

La directora de ZIUR ha añadido que, "durante este periodo también se identificaron 2.864 vulnerabilidades en sistemas industriales, lo que evidencia la creciente presión a la que están sometidas las infraestructuras críticas".

Además, el informe constata una evolución del escenario internacional de amenazas. "Junto a grupos de ciberespionaje avanzado (APT), que continúan perfeccionando sus técnicas de infiltración, cobran cada vez más protagonismo organizaciones criminales especializadas en ransomware, capaces de comprometer infraestructuras industriales mediante credenciales robadas, accesos remotos o campañas dirigidas de 'phishing'", ha apuntado la directora de ZIUR.

El documento identifica también "una creciente actividad de grupos vinculados a intereses estatales que utilizan la ciberseguridad como herramienta de influencia geopolítica sobre infraestructuras críticas".

Entre ellos, Penilla ha destacado "Kamacite, relacionado con el ecosistema ruso y especializado en operaciones contra los sectores energético, del agua y la manufactura en Europa y Estados Unidos; Sylvanite, con nexo chino, centrado en la explotación de vulnerabilidades para facilitar el acceso a infraestructuras estratégicas; y Bauxite, vinculado a Irán y al grupo CyberAv3ngers, que ha dirigido sus ataques contra sistemas de control industrial aprovechando vulnerabilidades en dispositivos conectados".

"Estos actores reflejan cómo la competencia geopolítica internacional también se traslada al ciberespacio, donde las infraestructuras industriales se han convertido en objetivos estratégicos para el espionaje y la desestabilización", ha explicado.

En cuanto a los grupos de 'ransomware', que "operan por motivación económica con el objetivo de encriptar datos de las víctimas y exigir un rescate para liberarlos", ha destacado "Qilin, considerado actualmente uno de los más activos del mundo, así como Akira y Play, que han dirigido campañas contra empresas e infraestructuras críticas en Europa, Norteamérica y otras regiones".

Junto a ellos, el informe analiza la actividad de grupos APT especializados en ciberespionaje que actúan sobre infraestructuras estratégicas y cuya actividad suele asociarse a intereses geopolíticos internacionales.

Tal como asegura María Penilla, "la industria afronta un escenario en el que los ataques son cada vez más sofisticados y profesionalizados". "Ya no hablamos únicamente de proteger la información, sino de garantizar la continuidad de procesos productivos esenciales para la economía y para el funcionamiento de servicios críticos", ha señalado.

"VÍAS DE ACCESO"

En este sentido, ha apuntado que el análisis de ZIUR "identifica como principales vías de acceso el 'phishing' dirigido, la explotación de vulnerabilidades, el uso de credenciales comprometidas y el compromiso de proveedores tecnológicos, una tendencia especialmente preocupante por la creciente interconexión entre fabricantes, integradores y empresas industriales".

Finalmente, ha recordado que la Diputación de Gipuzkoa "impulsa una estrategia pionera para reforzar la ciberseguridad industrial como palanca de competitividad". Entre las iniciativas, ha citado el Programa de Aceleración ZIUR, dotado con tres millones de euros, que acompaña a las empresas en la adaptación al Reglamento Europeo de Ciberresiliencia (CRA).

"En sus seis primeros meses de funcionamiento el programa ya ha iniciado el 25% de las evaluaciones previstas, ha despertado el interés de 68 empresas y prevé evaluar entre 60 y 80 productos y servicios industriales conectados al año", porque "la mejor respuesta frente a este escenario es anticiparse", ha finalizado.