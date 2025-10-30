Abierto el plazo de candidaturas para el concurso del cartel anunciador de los Carnavales 2026 de Vitoria-Gasteiz

Cada artista debe presentar un dosier con entre tres y cinco ilustraciones o diseños - AYUNTAMIENTO DE VITORIA

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha abierto el plazo para presentarse al concurso del cartel anunciador de los Carnavales 2026, que tendrá un primer premio de 2.000 euros y cinco premios de 500 euros para los cinco finalistas.

Cada artista debe presentar un dosier con entre tres y cinco ilustraciones o diseños, de los cuáles dos deben ser carteles que podrán ser de trabajos anteriores o simulaciones, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Todas las piezas deberán aparecer sin firma para no permitir la identificación de la persona autora y valorar así la calidad del arte final y estilo o capacidades en el trabajo de ilustración y/o diseño.

Se admitirán candidaturas hasta el 12 de noviembre a las 23.59 horas a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, presencialmente en las Oficinas de Atención Ciudadana, y mediante las demás formas legalmente previstas conforme a la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

De entre todas las candidaturas, un jurado seleccionará cinco finalistas y otras tres en reserva, una decisión que se comunicará el 24 de noviembre. Cada finalista deberá hacer un cartel y presentarlo en fase terminada antes del 9 de diciembre a las 23.59 horas.

Estos trabajos sí deberán ser inéditos y no haber sido premiados en otros concursos. El Servicio de Cultura se pondrá en contacto con el o la finalista seleccionada el día 19 de diciembre.

La persona ganadora, además de ser la autora del cartel que se emplee en las actividades municipales relacionadas con estas fiestas, tendrá un premio de 2.000 euros. Las cinco personas finalistas, por su parte, recibirán 500 euros.