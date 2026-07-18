Abren diligencias como investigado a un joven por tocamientos a una mujer en el recinto festivo de Santurtzi

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BILBAO 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha abierto diligencias como investigado por un presunto delito de agresión sexual a un joven de 23 años tras realizar tocamientos a una mujer en el recinto festivo de Santurtzi, localidad vizcaína que celebra estos días sus fiestas.

Según ha informado el Departamento de Seguridad a Europa Press, los hechos ocurrieron la noche del jueves a viernes en el recinto festivo del municipio.

La Ertzaintza ha abierto diligencias como investigado a un joven de 23 años por un presunto delito de agresión sexual, ya que, al parecer, presuntamente realizó tocamientos a una mujer. Seguridad ha señalado que las diligencias están en curso y se tramitarán en el juzgado.

Como consecuencia de estos hechos, las txosnas de Santurtzi han cerrado esta pasada madrugada, durante media hora, de 00.00 a 00.30 horas, como muestra de apoyo a la víctima. En concreto, colocaron nos pequeños carteles en los que informaban de la agresión y se señalaba que no se iban a admitir ese tipo de hechos en el recinto festivo.