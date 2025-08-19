Aburto participa en el concurso de tortilla de patata de Aste Nagusia 2025, al que se han inscrito 260 participantes

De izquierda a derecha, la txupinera Olatz Aguirre, Juan Mari Aburto, Itziar Urtasun y Asier Abaunza, en el concurso de tortilla - EUROPA PRESS EUSKADI

BILBAO 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha participado este martes en el tradicional concurso de tortilla de patatas de Aste Nagusia, que, como el resto, se ha desarrollado a lo largo de la mañana en la explanada del Arenal y que, en esta ocasión, ha contado con 260 tortillas inscritas, noventa menos que el año pasado.

Tras colaborar en las labores de elaboración del plato, Aburto ha vuelto a resaltar la respuesta popular que recibe este certamen, del que también ha destacado que "tomen parte desde la Comisión de Fiestas a los partidos políticos del Ayuntamiento, las comparsas y también los comerciantes".

Preguntado por el secreto para una buena elaboración, el alcalde de la Villa ha afirmado que "tener buen material, buena materia prima, buenas patatas y, sobre todo, contar con buenos instrumentos para hacer la tortilla" y "luego ya, ver la habilidad de cada uno o cada una".

En el certamen de esta edición han participado, junto al alcalde Aburto, el pregonero y líder de Doctor Deseo, Francis Díez, y la txupinera Olatz Agirre, quienes han estado acompañados, entre otros, por la teniente alcalde y concejala de Seguridad, Amaia Arregi y la segunda teniente alcalde y responsable de Movilidad y Sostenibilidad, Nora Abete.

Además, se han colgado los delantales representantes de la Comisión Mixta de Fiestas, encabezados por la concejala de Igualdad y Fiestas, Itziar Urtasun y representantes de los grupos municipales y formaciones políticas con presencia en el consistorio bilbaíno.