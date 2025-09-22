Aburto trabajará para mejorar la seguridad "cueste lo que cueste" y espera que "no quede impune" el crimen en Solokoetxe

BILBAO 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha lamentado el homicidio de un hombre en la calle Fika ocurrido este domingo, "un día muy duro", y ha expresado que trabajará para mejorar la seguridad en Bilbao "pase lo que pase y cueste lo que cueste", al tiempo que ha apelaso a la colaboración ciudadana "para que no quede impune un acto de esta naturaleza".

El alcalde, que ha realizado una valoración de los hechos ante los medios en la calle Luis Briñas en su visita a las obras de mejora y ensanchamiento de la zona peatonal, considera que la noticia fue "malísima desde el punto de vista de la seguridad".

Los hechos sucedieron hacia las siete menos cuarto de la mañana del pasado domingo, cuando se solicitó la presencia policial en la calle Fika tras un altercado en el que una persona resultó herida con arma blanca, que finalmente falleció. La Ertzaintza continúa con la investigación para localizar al autor o autores del homicidio.

"El día de ayer fue muy duro", ha lamentado Aburto, para añadir que "lo que nos queda es seguir trabajando para mejorar la seguridad en Bilbao tanto desde el punto de vista preventivo como desde el punto de vista punitivo".

En ese sentido, espera que la Ertzaintza "logre detener a los culpables y ponerlos a disposición de la justicia para que no quede impune un acto de esta naturaleza" y ha apelado a la ciudadanía para pedir su colaboración.

"Es muy importante que quien está llevando a cabo la investigación logre detener a los culpables de este de este homicidio y ponerlos a disposición de la justicia para que paguen por lo que han hecho", ha insistido, y ha prometido que seguirá "trabajando pase lo que pase y cueste lo que cueste por mejorar la seguridad en Bilbao".