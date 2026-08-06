Los accesos a San Juan de Gaztelugatxe se cerrarán el día del eclipse

Archivo - San Juan de Gaztelugatxe (Bizkaia) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Bizkaia y los ayuntamientos de Bakio y Bermeo pondrán en marcha el próximo 12 de agosto un dispositivo especial en San Juan de Gaztelugatxe con motivo del eclipse solar, en colaboración con el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, que incluirá el cierre de los accesos tanto por Urizarreta como por Ermu.

Según ha informado la Diputación, el operativo tiene como finalidad garantizar la seguridad de las personas visitantes, preservar este espacio natural protegido y minimizar las afecciones a la movilidad ante la elevada afluencia que se prevé durante la jornada.

Como parte de este dispositivo, el acceso a San Juan de Gaztelugatxe permanecerá cerrado y solo las personas que dispongan de reserva para los turnos de la mañana podrán realizar su visita. Una vez finalizadas, el enclave será desalojado para permitir la activación del operativo.

El dispositivo estará coordinado por la Guardería de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia que, junto a la Ertzaintza y las Policías Locales de Bakio y Bermeo, velarán por el cumplimiento de las medidas previstas, la regulación del tráfico y la seguridad de las personas durante toda la jornada.

Asimismo, se restringirá el acceso al enclave tanto por Urizarreta como por Ermu, donde se establecerán puntos de control para evitar el acceso de personas al entorno natural durante el periodo de cierre y garantizar el correcto funcionamiento del dispositivo.

Desde las instituciones han recordado que San Juan de Gaztelugatxe es uno de los espacios naturales más visitados de Euskadi y "un enclave de especial valor ambiental". Con el fin de facilitar el desarrollo del dispositivo y minimizar las afecciones a la movilidad, se aconseja evitar los desplazamientos al entorno durante la tarde del 12 de agosto.