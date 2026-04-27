Las acciones de Tubos Reunidos se desploman casi un 40% ante la posibilidad de una entrada en concurso

BILBAO 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de Tubos Reunidos se han llegado a desplomar a lo largo de este lunes, en algún momento, casi un 40%, dadas las dificultades que atraviesa la compañía y ante la posibilidad de que pudiera entrar en concurso de acreedores.

La empresa, que cerró el pasado año con unas pérdidas de 118 millones, ha puesto en marcha un plan de viabilidad, que contempla, por un lado, la salida de 240 trabajadores, -cuyo ERE ha sido impugnado por ELA, UGT, LAB y ESK- y, por otra parte, planteó medidas para reestructurar la deuda y para diversificar su actividad.

La empresa mantiene una deuda de 263,2 millones de euros, principalmente con la SEPI, sin que se haya avanzado el proceso para su reestructuración, lo que, a su vez, complica la posible búsqueda de un inversores.

Por ello, la situación es complicada y, aunque fuentes de la empresa no han querido confirmar si se recurrirá al concurso de acredores, este lunes sus acciones se han desplomando ante los rumores y la posibilidad de que finalmente se produzca.

A lo largo de este lunes, la cotización de Tubos Reunidos se ha ido desplomando y ha llegado a bajar, en algún momento, casi un 40%, y a las doce y veinte del mediodía se situaban en el 0,14 euros (-34,73%).